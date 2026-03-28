El Servigroup Peñíscola se lleva los tres puntos de Córdoba (3-4)

El Servigroup Peñíscola consiguió una trabajada victoria en la pista del Córdoba Patrimonio de la Humanidad (3-4). Se sobrepuso a las ausencias y adversidades del partido para remontar y ganar en la segunda parte para conseguir tres puntos importantísimos. Alcanza los 28 puntos y pone una diferencia de 13 con la zona de descenso, lo que le acerca mucho a la permanencia.

Los dos equipos salieron planteando una presión alta y mucha intensidad en el inicio del partido. Se avanzó el Peñíscola en el minuto 5 en una acción de fortuna; la pelota tocó en Arnaldo Báez y se introdujo en su portería tras un pase de Elías al centro del área.

Se le complicaba el partido al Peñíscola con una rigurosa tarjeta roja a Pablo Muñoz por cortar una contra del Córdoba pese a que había otro compañero cerca y la acción era en media pista. Se recompuso del gol en propia Báez que empató con un derechazo raso en la superioridad.

A la expulsión y el empate sumaba más contratiempos el equipo de Santi Valladares. Se retiraba lesionado Lucas Flores (regresó bastantes minutos más tarde) y el Córdoba remontaba para ponerse 2-1 arriba con un gol de Hugo.

Araya con el esférico, en el Córdoba-Peñíscola / Eloy Cerdá

Pasado el ecuador de la primera parte empató de nuevo el Peñíscola con un lanzamiento desde la frontal del área de Matheus que tocó levemente Diego Sancho por delante para desviar levemente y marcar. Con el 2-2 el juego fue muy igualado y bajó la intensidad. Hubo algunas ocasiones en ambas áreas, aunque con los dos equipos estaban casi más centrados en no encajar para no llegar por debajo a la media parte.

El juego continuó igualado en la segunda mitad. Elías situó el 2-3 en el minuto 26 con un gol desde muy lejos aprovechando que Fabio estaba adelantado tras una incorporación del meta al ataque.

El Córdoba pasó a tener más posesión pero sus disparos venían desde lejos al no encontrar el pase al área. Replegaban bien en defensa los azulones que tenían ocasiones al contragolpe. Saladié y Elías estuvieron muy cerca de conseguir el cuarto.

Avanzaba el partido con la ventaja mínima peñiscolana. Lukas Acosta evitó el empate con un paradón a Arnando Báez. No pudo parar una llegada de Murilo a poco menos de cinco minutos del final. Pero el 3-3 no duró nada porque hubo una reacción inmediata. Diego Sancho marcó de cabeza en un córner entrando a rematar completamente solo.

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Los más de cuatro minutos restantes el Córdoba atacó con el portero-jugador. Apenas llegó a disparar ante una defensa muy eficaz del Peñíscola.