El Servigroup Peñíscola gana al Jimbee Cartagena y se asegura la permanencia en primera división (4-2)

El Servigroup Peñíscola se aseguró este sábado la permanencia en primera división al derrotar al Jimbee Cartagena (4-2) en el pabellón Juan Vizcarro. El equipo de Santi Valladares hizo un partido sólido para llevarse los tres puntos ante un rival que, pese a reservar algunos jugadores, no se lo puso fácil a los peñiscolanos.

Empezó el partido el Peñíscola poniéndose por delante en el marcador en el minuto 4 tras un saque de córner de Elías que remató solo en el interior del área Diego Quintela, que agradeció a la afición el cariño recibido tras meses lesionado. Siguió apretando el Peñíscola y estuvo cerca de conseguir el segundo, una vaselina de Víctor Pérez se fue un poco alta y Ginés paró un mano a mano a Lucas Flores.

Aunque seguían habiendo ocasiones locales el Jimbee Cartagena consiguió tener el balón algunos minutos y logró empatar en el minuto 11. Pablo Ramírez demostró su calidad recibiendo de espaldas y, desplazándose a la derecha, golpeó potentísima la pelota para meterla en la portería por arriba.

El Peñíscola logró volver a la senda de la victoria en su estadio más de un mes después / Eloy Cerdá

Rápidamente se volvió a adelantar el Peñíscola con un gol de Saladié en un disparo cruzado y raso. Con el 2-1 ambos equipos tuvieron algunas oportunidades para marcar en un juego igualado, aunque los de Santi Valladares mostraron más peligro sobre la portería rival.

Gran inicio de segundo tiempo

Tras la media parte llegó el 3-1, Lucas Flores recuperó y pasó el balón a Quintela que no perdonó delante del portero. Hasta el ecuador de la segunda mitad el partido tuvo pocas ocasiones. Jimbee buscaba un poco más el gol pero el Peñíscola defendía bien sin dejar espacios.

Gus paró hasta tres disparos visitantes en el minuto 30, pero no pudo atajar una combinación entre Osamanmusa y Lucas Farias que finalizó este último. Ese 3-2 fue cosa de un minuto puesto que Saladié marcó el 4-2 tras pisar el balón y marcar a la media vuelta.

Quedaban ocho minutos para el final. No sufrió el Peñíscola hasta que Jimbee sacó el portero-jugador. En los últimos tres minutos Gus se mostró como un muro sacando todos los intentos de los adversarios. Llegó a hacer cinco paradas para certificar el triunfo del Peñíscola.