El Servigroup Peñíscola cumple y vence en la despedida de Santi Valladares del Juan Vizcarro (6-2)
Tras ganar al colista, la afición se despide y homenajea al técnico y a los jugadores Gustavo Pérez y Agustín Plaza
Eloy Cerdá
El Servigroup Peñíscola se impuso con claridad y tranquilidad sobre el ATP Iluminación Ribera (6-2) en su último partido de la temporada en el Juan Vizcarro. Los peñiscolanos lo encarrilaron desde el comienzo siendo superiores de principio a fin. Al término del mismo el club, con su presidente Manuel Sierra al frente, se despidió y homenajeó a los componentes del equipo que no estarán la próxima campaña.
Un minuto tardó el Peñíscola en ponerse avanzarse en el marcador. Víctor Pérez sacó un córner al interior del área que remató Araya completamente solo para hacer el primero. En el tres de juego, Araya subió el balón a la contra y asistió a Agustín Plaza para que subiese el 2-0.
Jugaba cómodo el Peñíscola que controlaba la pelota y tenía algunas ocasiones más para marcar. Entre el portero Paulo y el poste hacían que la diferencia no se ampliase, hasta el minuto 13 que llegó el tercero. Juanqui protegió el balón con el cuerpo y soltó un disparo cruzado que finalizó Elías en boca de gol.
El técnico visitante, Juanito, trató de cambiar la dinámica con el portero-jugador. Le funcionó en la primera jugada y Joao recortó la diferencia (3-1). Sin embargo, la respuesta del Peñíscola fue inmediata consiguiendo el 4-1 nada más sacar de centro con una finalización de Rosental.
Antes de la media parte, Eric Pérez anotó el segundo de los visitantes tras un rápido saque de banda.
La segunda parte transcurrió sin demasiada historia. El Peñíscola fue dueño y señor de la posesión de balón. Una gran jugada colectiva a base de toque encontrando los espacios la terminó Elías para marcar el 5-2, que hizo que el público del Juan Vizcarro se pusiese de pie aplaudiendo la acción.
En el minuto 33 los árbitros anularon un gol de Anás para el Ribera por controlar la pelota con el brazo antes de rematar. Hasta casi el final los naranjas los intentaron con el portero-jugador. Saladié marcó el sexto a puerta vacía tras una recuperación en los instantes finales.
Santi Valladares cambió a Gus a un minuto del final para que se llevase una atronadora ovación del público del Juan Vizcarro. El veterano portero no seguirá en el equipo.
Homenajes y despedidas
A la finalización del partido el Peñíscola celebró el acto final de temporada con los homenajes y despedidas. Santi Valladares fue ovacionado por sus cinco años en el club, el entrenador de Padrón deja los banquillos para poder disfrutar de su familia tras muchos años lejos de casa.
Los que también se llevaron una tremenda ovación fueron los jugadores Gustavo Pérez y Agustín Plaza. Gus cierra su segunda etapa en Peñíscola después de cuatro temporadas en las que ha mostrado un gran nivel bajo palos, lo que le llevó incluso a la selección. Plaza se marchará traspasado tras llegar muy joven a Peñíscola, crecer y consolidarse como uno de los mejores cierres de la liga.
Matheus Ferreyra y Juanico tampoco seguirán y recibieron un reconocimiento.
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