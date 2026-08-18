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La crónica | El Peñíscola FS suma su primera victoria de la pretemporada ante el SkyUp ucraniano (3-2)

El equipo del Baix Maestrat que dirige Gerard Pusó se impone al equipo ucraniano en su segundo test estival en un partido trepidante

El Peñíscola FS ha sumado su primera victoria de la pretemporada ante el SkyUp Futsal ucraniano.

El Peñíscola FS ha sumado su primera victoria de la pretemporada ante el SkyUp Futsal ucraniano. / Eloy Cerdá

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Eloy Cerdá

Peñíscola

El Servigroup Peñíscola FS, único representante de la provincia de Castellón en la Primera División, la maxima categoría nacional, consiguió en la noche de este martes su primer triunfo de la pretemporada imponiéndose 3-2 al SkyUp Futsal de Ucrania. Los de Gerard Pusó remontaron un gol inicial del rival y se llevaron un encuentro que no se resolvió hasta los instantes finales.

El inicio fue trepidante. Los dos equipos tuvieron una doble ocasión en el primer minuto de juego para abrir el marcador. El intercambio de ocasiones siguió y los porteros impedían los goles (Lukas Acosta empezó defendiendo la portería del Peñíscola). Lucas Flores estuvo a punto de marcar en boca de gol.

El Peñíscola FS ha sumado su primera victoria de la pretemporada ante el SkyUp Futsal ucraniano.

El Peñíscola FS ha sumado su primera victoria de la pretemporada ante el SkyUp Futsal ucraniano. / Eloy Cerdá

Toma y daca

Llegado el minuto 10, el SkyUp aprovechó un error del Peñíscola en una pérdida de la salida del balón desde atrás y se avanzó 0-1 con el gol conseguido por Snitsarenko. Por debajo en el marcador el Peñíscola se fue a por el empate y lo consiguió con un tanto de Yunii a pase de Carlos Sanz (minuto 13).

Las acciones ofensivas locales continuaron y antes del descanso Joni Franco finalizó una jugada colectiva para mandar el partido 2-1 al descanso.

El Peñíscola FS ha sumado su primera victoria de la pretemporada ante el SkyUp Futsal ucraniano.

El Peñíscola FS ha sumado su primera victoria de la pretemporada ante el SkyUp Futsal ucraniano. / Eloy Cerdá

Continuó con un juego igualado el transcurso de la segunda parte. Carlos Sanz y Yunii tuvieron opciones para el tercero. El equipo ucraniano también tuvo una ocasión en boca de gol que paró Álex Cervera a Zavertanyi.

El desenlace final

No se movía el marcador con el paso de los minutos y en el tramo final llegaron ocasiones en ambas áreas. Hospodenko remató fuera a la contra para el SkyUp y un disparo de Araya lo paró el portero Savenko.

El Peñíscola FS ha sumado su primera victoria de la pretemporada ante el SkyUp Futsal ucraniano.

El Peñíscola FS ha sumado su primera victoria de la pretemporada ante el SkyUp Futsal ucraniano. / Eloy Cerdá

En el minuto 38 Elías marcó el tercero del Peñíscola con un lanzamiento ajustado al palo. El SkyUp salió con el portero-jugador a dos minutos del final. Gio paró un tiro de Malynovskyi pero no pudo impedir el gol de Masevych a 17 segundos del final. Con el 3-2 el Peñíscola aguantó el tiempo restante para ganar el partido.

Noticias relacionadas y más

El Peñíscola jugará su próximo partido este sábado 22 contra el Barça en Montornès del Vallès.

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