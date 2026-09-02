La crónica: El Servigroup Peñíscola no da opciones al Bisontes Castellón (0-9)

El Servigroup Peñíscola se impuso al Bisontes Castellón este miércoles por la noche en partido correspondiente a la Supercopa Comunitat. El conjunto del Baix Maestrat ganó en el Ciutat de Castelló por 0-9 para certificar su primera posición del grupo A con pleno de victorias y sellar su pase a la ronda de semifinales. El Bisontes se jugará la segunda posición del grupo en el partido que le enfrentará a El Pilar el 27 de septiembre.

Como era previsible el Peñíscola fue poniendo el partido a su favor ya en la primera parte. Tuvo algunas ocasiones iniciales y en el minuto 9 se adelantó 0-1 con un gol de Diego Sancho. El ex jugador del Bisontes logró abrir el marcador rematando a la red tras la asistencia de Bruno Barea.

La mínima diferencia se mantuvo varios minutos hasta que llegaron dos goles casi seguidos de los de Gerard Pusó. En el 16’ Yunii marcó el segundo en un contraataque . Uno después un zurdazo de Elías servía para situar el 0-3 con el que se llegó a la media parte.

Segunda parte

La diferencia en el marcador se amplió más en los segundos veinte minutos. Bruno Barea marcó de tacón aprovechando un balón rechazado en el área (minuto 27) y Araya fue el autor del quinto (min. 29).

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En el tramo final Joni Franco aprovechó un rechace para el sexto y el portero Lukas Acosta colocó el 0-7 en una incorporación al ataque en la que chutó desde lejos y envió el balón a la escuadra. Diego Quintela cerró la goleada anotando dos goles más para el Peñíscola en los últimos minutos