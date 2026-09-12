¡Remontada de oro en Zaragoza! El Servigroup Peñíscola arranca la Apertura con un triunfo (3-5)

La revolucionaria Liga Prime Futsal no ha podido empezar mejor para el Servigroup Peñíscola. Ganó este sábado al Wanapix Zaragoza en la primera jornada del Torneo Apertura consiguiendo de este modo los tres primeros puntos de la temporada. Se impuso por 3-5 remontando en la segunda parte un partido que se le complicó con los infortunios.

El partido en el pabellón Siglo XXI no pudo empezar mejor para los intereses peñiscolanos. Menos de dos minutos es lo que tardó Diego Sancho en marcar el primer gol del curso para los suyos. El 0-1 a las primeras de cambio obligó al Wanapix a dominar más y encontró ocasiones que se encargó de parar Lukas Acosta.

El conjunto peñiscolano acabá ganando el partido en su visita a la capital aragonesa. / Eloy Cerdá

Los locales consiguieron que el Peñíscola se cargase de faltas y en el minuto 12 ya tenía cinco acumuladas. Trataba de ralentizar el juego Gerard Pusó incorporando a Acosta al ataque para tener más posesión, pero el guardameta erró en un pase y Óscar Villanueva recuperó para empatar. Condicionado por las faltas, a cuatro segundos del descanso se cometió la sexta y Adri Ortego no falló el lanzamiento de diez metros (2-1 a la media parte).

Reacción, pegada y sentencia final

A los tres minutos del segundo tiempo Diego Sancho volvió a chutar a portería y empató el marcador. Tras una revisión de penalti a favor del Wanapix no concedido llegaron dos ocasiones más de un Peñíscola que ponía un punto más de intensidad a su juego.

Fue en el minuto 31 cuando Yunii se encargó de conseguir el 2-3. La mala fortuna se puso de nuevo por el camino y Araya acabó marcándose en propia el empate local. Por suerte, Yunii volvió a aparecer para lograr el 3-4 tras una gran triangulación. El Zaragoza pasó al ataque de portero-jugador, pero la defensa estuvo impoluta y Elías terminó cerrando el partido marcando el 3-5 definitivo.

Ficha Técnica:

-3- WANAPIX ZARAGOZA: Jackson, Brasesco, Richi Felipe, Adri Ortego y Célio. También jugaron: Samu Freire, Óscar Villanueva, Xuxu, Santino, Lahoz y Mikel.

-5 SERVIGROUP PEÑÍSCOLA: Acosta, Araya, Elías, Pablo Muñoz y Diego Sanccho. También jugaron: Yunii, Carlos Sanz, Víctor Pérez, Joni Franco, Quintela, Flores, Saladié y Gio.

ÁRBITROS: Francesc García-Donas e Iván López (Cataluña). Tarjeta amarilla: Víctor Pérez (6’), Xuxu (16’), Adri Orteo (17’) y Diego Sancho (29’).

GOLES: 0-1 Min.2: Diego Sancho; 1-1 Min.14: Óscar Villanueva; 2-1 Min.20: Adri Ortego; 2-2 Min.23: Diego Sancho; 2-3 Min.31: Yunii; 3-3 Min.36: Araya (p.p.) ; 3-4 Min.37: Yunii; 3-5 Min.40: Elíasy

PISTA: Siglo XXI (Zaragoza)