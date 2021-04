La controvertida rotonda del toro de la Vall d'Uixó está desde ayer vacía. La imagen de la retirada del monumento que la presidía, lejos de ser el resultado de una polémica más relacionada con su instalación y cómo llegó hasta allí, es la consecuencia de la fase final del proceso de restauración anunciado en su día por el Ayuntamiento, la comisión de fiestas de San Antonio y la Fundació Satine.

Como avanzó Mediterráneo el pasado mes de enero, no eran pocos los que habían detectado que el monumento presentaba un estado de deterioro preocupante. Se hacía necesaria una intervención para garantizar su conservación, pero en plena crisis por el covid-19, el Ayuntamiento tenía claro que no podía priorizar ese gasto. Fue la comisión de fiestas de San Antonio quien propuso hacerse cargo del coste --para lo que firmó un convenio con el consistorio--, gracias a la relación que mantiene desde hace tiempo con la Fundació Satine, desde donde habrían patrocinado un toro en su programa de no ser por la suspensión de todo actividad multitudinaria como consecuencia de la pandemia.

En principio, no estaba previsto trasladar la escultura. La empresa de restauración tenía la intención de realizar todos los trabajos necesarios in situ, aunque finalmente han considerado necesario completar la tarea en un espacio más adecuado. Por tanto, el traslado es provisional.

Como era previsible, a pesar de que se había informado previamente de que iba a realizarse esta restauración, la polémica que acompaña a la escultura desde su creación e instalación, no se ha hecho esperar, y no han faltado las voces que aseguraban que la retirada era intencionada para no volver a reponerla. Tampoco se han hecho esperar los memes humorísticos.

La restauración, técnicamente, consiste en el pulido y retirada de los desconchados que presenta la estatua, imprimación bicomponente con arenado proyecto de 600 micras para anclaje mecánico y la aplicación de pasta metálica de polvo de bronce puro sobre soporte base, para después cubrir con un activador del óxido que dé el efecto de envejecimiento y pasar alguna patina para dar brillo a modo de efecto de desgaste por roce. El trabajo final será el de barnizar como protección contra los rayos del sol.

Desde la comisión de San Antonio remarcan que la participación de la empresa es «totalmente altruista» y no supondrá ningún coste ni a la fiesta ni al Ayuntamiento.