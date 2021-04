Los plásticos se imponen por mayoría a los residuos que pueden encontrarse a lo largo de las playas de Nules. Esta es la principal conclusión de la campaña de limpieza de la costa y concienciación organizada por la plataforma ciudadana Platges de Nules el pasado 21 de marzo con la participación de voluntarios.

Quienes impulsaban la iniciativa tenían claros sus objetivos. No se trataba únicamente de limpiar la basura que se esparce en el litoral del municipio, también invitaron a los colaboradores a recopilar información para después trasladarla al conjunto de la ciudadanía, para así crear conciencia sobre la necesaria responsabilidad colectiva.

Como suele suceder en este tipo de actividades, el resultado acaba siendo desalentador por el número de bolsas con residuos de todo tipo que llegan a llenarse. En todas ellas, los protagonistas casi absolutos fueron los plásticos, las colillas y las toallitas.

Mucha basura y muy diversa

Más de la mitad de los voluntarios centraron su tarea en la playa de les Marines, la única del municipio con bandera azul, aunque también hubo limpieza en el Bovalar y l'Alcudia --Rajadell, por más apartada, suele recibir menos visitas--, y en todas ellas se repitió la misma historia: plásticos, sobre todo botellas y bolsas, fragmentos de vidrio, papeles, latas, restos de palets, materiales de higiene personal (compresas o tampones), mascarillas, guantes, hilo de pescar, corcho blanco, envases agrícolas, toallitas, mecheros y excrementos de animales.

Analizados en su conjunto, atendiendo a la respuesta de los participantes, el poliespan se imponía sobre el resto. Y en conclusión, a la hora de plasmar sus impresiones, las personas consultadas muestran su preocupación por la poca conciencia ciudadana y el exceso de residuos de procedencia muy diversa. A la hora de preguntar si creen que existe una alternativa a los residuos que han encontrado, el 25% de las personas consultadas contestan sin duda que sí. El resto, encuentras matices en su respuesta.

La solución a la presencia de la basura parece sencilla: no hay mejor opción que no ensuciar, no dejar nada en la playa. Pero los voluntarios proponen medidas: insistir en la necesidad de utilizar productos y materiales reutilizables, que el Ayuntamiento apueste por campañas informativas de concienciación o incluso tomar decisiones drásticas como impedir fumar en la plata, habilitar más papeleras y reforzar cualquier iniciativa de concienciación con cartelería en la que se detalle qué impacto tienen los residuos en el medio ambiente.

Identifican el canal de la Gola como un punto caliente y crítico de salida al mar de residuos que se recogen por las arrastres de las aguas

Las conclusiones de este proyecto recalcan que esta es una problemática generada por los humanos e identifican el canal de la Gola como «un punto caliente y crítico de salida al mar de residuos que se recogen por las arrastres de las aguas».

Revisar las depuradoras de Nules y Burriana

Esta iniciativa también realiza propuestas. Piden al Ayuntamiento que incluya entre las tareas de las brigadas municipales una recogida periódica y continua de residuos en la costa del municipio, promover campañas de concienciación, aplicar y hacer efectivo el régimen sancionador penalizando a los ciudadanos --con multas económicas o con servicios a la comunidad-- cuando se les descubra dejando basura, ya sean bañistas, pescadores o agricultores e incluso apuntan la necesidad de comprobar el funcionamiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Nules y Burriana para verificar que se está produciendo un correcto proceso de depuración de las aguas.

En esta jornada participaron Platges de Nules, el Ayuntamiento, Biodegradables (colectivo de voluntariado activista comprometido con la limpieza de playas), la Associación de Veïns de la Platja de Nules, la Asociación Poseidón, Associació Cultural La Corretjola, la asociación de familias Abraçam, Lactància i Criança Respetuosa y el CEIP Lope de Vega Recicla Escola.