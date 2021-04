Las tradiciones de Sant Vicent en la provincia de Castellón no fueron ni de lejos fieles a las tradiciones en las que se arraigan. No era posible por la pandemia. Restricciones, aforos y las indispensables distancias de seguridad marcaron la organización de los pocos actos que se desarrollaron este lunes en diferentes municipios, que no quisieron dejar pasar en blanco el día grande del patrón valenciano.

Entre quienes hicieron posible manifestar su devoción estuvieron los vecinos de la Vall d’Uixó, que estos días celebran a mínimos sus fiestas patronales. Tras un fin de semana con protagonismo para la ofrenda a la Mare de Déu de l’Assumpció, la de este lunes fue una jornada eminentemente religiosa, con la celebración de la misa de Sant Vicent y una procesión adaptada a las circunstancias.

La costumbre habría sido que la eucaristía se hubiera celebrado frente a la ermita del patrón, con la participación de cientos de personas, pero la comisión y la parroquia optaron por trasladar el acto a la parroquia de la Asunción, mucho más amplia y con un mejor control de los aforos estipulados.

Acto seguido, en los alrededores del templo, hubo una pequeña procesión, testimonial, cargada de emotividad y entusiasmo a partes iguales, pues el sentimiento común era el de que, al menos, este año han podido hacer algo.

Sin pasacalle en Nules

Otro municipio donde este lunes habría sido un día de multitudes y tradiciones populares es Nules. Desde primera hora de la mañana, miles de personas habrían conformado el colorido pasacalle de Sant Vicent, donde peñas y Quintas conmemoran la llegada de la primavera por todo lo alto.

Pero, evidentemente, no hubo pasacalle ni nada parecido. La quinta del 95, la que en el 2020 no pudo celebrar su fiesta, organizó una pequeña ofrenda y dispararon carcasas con las que hicieron patente su presencia y sus ganas de que todo vuelva a la normalidad.

Reparto de la 'fogasseta' en Moró

Otras dos localidades donde hubo algún tipo de celebración fueron Sant Joan de Moró y Borriol. Los primeros tuvieron una misa cantada en la iglesia parroquial, oficiada por mossén Julián Sáez y amenizada por la rondalla local. Asistieron la corporación municipal y población en general, bajo la afluencia autorizada.

Al finalizar, realizaron la bendición de la típica fogasseta y en la plaza, frente a la iglesia, la repartieron entre los asistentes. Al igual que en otros pueblos, renunciaron a citas tan emblemáticas como la romería al ermitorio del santo y el almuerzo popular.

Sant Vicent estuvo en Borriol hace 611 años

En Borriol, este miércoles se cumplirían 611 años de la estancia de Sant Vicent Ferrer en la localidad, en cuya ermita, erigida en el 1667, celebraron ayer la santa misa, oficiada por mossén Pere Saborit, con acompañamiento de un trío que interpretó obres de Bach, Haendel, Saint-Säens y Cohen.

Al acabar el oficio religioso cantaron los goigs de Sant Vicent.

'Mocadorà' íntima en l'Alcora

En l'Alcora, su alcalde, Samuel Falomir, cumplió con la tradición y vivió la mocadorà de forma íntima desde su casa, junto a su pareja, tal como compartió por redes sociales.