De las dos líneas de muy alta tensión (MAT) proyectadas en un futuro en Castellón, hay una que le «preocupa» especialmente a la Diputación. Es el proyecto que prevé construir el grupo empresarial Forestalia, una línea de evacuación de los futuros parques eólicos de Aragón, que afecta de forma sensible a Els Ports, ya que los trazados planificados atraviesan los municipios de la comarca para acceder a la subestación eléctrica de Fraiximeno, en Morella.

Ante el rechazo unánime de los vecinos de la zona, el gobierno provincial citó este viernes a los alcaldes y concejales de los pueblos afectados (Portell, Morella, la Todolella, Cinctorres y la Mata) en esta última localidad, que hace unas semanas se hizo viral porque sus vecinos simbolizaron, maleta en mano, que abandonaban el pueblo como señal de protesta contra la iniciativa de la compañía privada.

Tras escuchar in situ las advertencias de los ediles, que no solo temen afecciones sobre el paisaje, sino también sobre las personas, ya que, tal como está diseñada la línea, pasaría a apenas 50 metros de distancia de algunas viviendas, el presidente de la Diputación, José Martí, anunció que mediará para exigir cambios sobre los trazados a las «instancias oportunas». «Aunque se trata de una materia en la que no tenemos competencias, queremos ser altavoz de las personas que residen en la comarca», reivindicó tras el cónclave.

Apoyar al interior

Aunque es una materia en la que no tenemos competencias, queremos ser altavoz de las personas que residen en la comarca José Martí - Presidente de la Diputación

El máximo dirigente, que presidió el encuentro junto al diputado de Desarrollo Rural, Santi Pérez, puso en valor que esta reunión responde a la voluntad de la nueva Diputación «de estar al lado» de los alcaldes, sobre todo cuando se trata de «pequeños pueblos del interior», porque es obvio que tienen más dificultades para hacerse oír», apuntó.

Como anfitrión, en representación del grupo de representantes municipales en la pequeña cumbre de Els Ports, tomó la palabra el primer edil de la Mata, Jorge Royo, quien agradeció la visita del presidente de la entidad, porque siempre que lo han necesitado, han tenido su apoyo, recalcó. Un agradecimiento que hizo extensivo al resto de instituciones valencianas, pues «resulta muy importante sentirse respaldado en un caso como este, en el que una empresa programa pasar sus líneas eléctricas tan cerca del pueblo».

Entre otras inquietudes que hicieron llegar a Martí, Royo pidió al gobierno provincial que tome parte en esta particular lucha contra la MAT de Forestalia y alegue para conseguir cambiar y modificar los polémicos trazados que planea desplegar en la comarca.