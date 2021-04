El Colegio Rural Agrupado (CRA) Celumbres de Cinctorres, que cuenta con los aularios en Cinctorres, Portell y Castellfort, presentará alegaciones para no perder a dos maestros, como prevé Educación.

La lucha de este centro se ha convertido en anual, ya que desde hace años deben pelear cada curso para mantener personal o para evitar el cierre de aularios. La situación es de «extrema gravedad» para la sede educativa, ya que está seriamente amenazada por la despoblación que padece el interior.

Cara al próximo curso, Conselleria prevé cerrar un aula en Portell y otra en Castellfort por falta de alumnos. Desde el CRA admiten que la decisión es «normal», al no tener estudiantes. «El cierre del aula de Portell y Castellfort la entendemos, si no hay niños para ocupar el recinto es normal que no continúe abierto, pero lo que pedimos es no perder a los dos docentes que asimismo quieren eliminar», explican. Y es que, según apuntan desde el centro, estos dos maestros también ejercen en el resto de los aularios del CRA. «Quitar a estos profesores compromete la calidad educativa que tenemos en el colegio», protestan.

La figura de los colegios rurales agrupados permite ofrecer educación en pequeños núcleos de población y evitar, así, que los más pequeños de la casa tengan que desplazarse hasta localidades más grandes para recibir escolaridad. El éxodo rural pone en grave peligro el futuro de estas escuelas. Cabe recordar que Els Ports ya ha perdido colegios y aularios en los últimos años. Así, Sorita se vio obligada en 2017 a cerrar su escuela por falta de niños y Portell ha salvado el colegio los tres últimos cursos in extremis. Desde los consistorios de la comarca y desde el colegio esperan que Conselleria atienda las alegaciones y tenga «sensibilidad» con la situación.

Reivindicación educativa

La movilización de docentes y familias es completa y en los últimos años han desarrollado diversas iniciativas para salvar la escuela. Como informó Mediterráneo, este año una maestra de Portell, Pam Collado, ha iniciado el programa Montañas de ilusiones para luchar contra la despoblación. Collado y su marido Ramón Perís, realizaron una titánica aventura, corriendo en 2 días el Camino de Conquista, ruta de 166 kilómetros. Una propuesta que contempla otros retos deportivos para visibilizar la problemática.

