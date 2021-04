La tradicional rogativa entre Catí y Sant Pere de Castellfort cumple 700 años y los vecinos de ambos municipios se resisten a perder por segundo año la tradición. Por ello, desde el Ayuntamiento y la asociación organizadora quieren consensuar con la Conselleria de Sanitat la fórmula para lograr la viabilidad de la ancestral celebración, adaptada a los protocolos por el covid-19, como el uso obligatorio de mascarillas, la distancia entre personas y el aforo reducido.

La histórica cita, que data de 1321, se realiza el primer fin de semana de mayo, por lo que está prevista para los días 1 y 2. Este 2021, al conmemorarse sus siete siglos, la ilusión por completar la peregrinación es total y desde el consistorio ponen todo el empeño para que pueda ser viable.

«Sabemos que no será fácil, pero no queremos suspender sin más. Para nosotros es muy importante y queremos hablar con Sanitat para conocer qué posibilidades existen», explica el alcalde de Catí, Pablo Roig, consciente de que la situación impide llevar a cabo una rogativa como las de antes de la pandemia, en la que participaban cientos de personas.

Desde el consistorio esperan que Conselleria valore positivamente su consulta y les traslade las posibilidades para realizar el acto. «Queremos saber si con los datos que manejan las autoridades sanitarias podemos hacerla de algún modo», apunta Roig.

Con todo, desde el Ayuntamiento afirman que la tradición de una u otra forma se conmemorará, ya sea este año o el próximo. «Nuestra intención y deseo es peregrinar con todas las medidas, pero poder caminar hasta Castellfort», destaca el primer edil.

No obstante, conscientes de las dificultades que puede acarrear recibir el visto bueno del Consell trabajan en planes alternativos. «Si no es posible y no hay ninguna opción viable, realizaremos algún acto simbólico en el pueblo», dice.

Compromiso vecinal

El compromiso de los catinecs con su tradición es total y a lo largo del año impulsarán propuestas por la efeméride. Uno de los más vistosos, y que ya es una realidad, ha sido la reforma de la rotonda de entrada al municipio. Este espacio ha sido dotado de un diseño vanguardista que evoca a la tradición. «En la composición se incluyen las figuras más representativas de la peregrinación», detalla Roig. Por otro lado, está prevista la grabación de un disco que incluirá los cánticos de la rogativa y la publicación de un libro sobre este ritual anual.