El Ayuntamiento de Onda hizo público el pasado año un ambicioso proyecto cuyo objetivo principal era y es posicionar a la ciudad en el mapa mundial de los parques empresariales. Onda Logistic nació en septiembre del 2020 con una clara finalidad: sumar competitividad a las empresas locales, atraer nuevas inversiones y generar puestos de trabajo de calidad y estables. «Es nuestro momento. Es el momento de sumar empleos, calidad, excelencia y riqueza a nuestra tierra», manifestó la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, en la presentación del proyecto.

La localidad cuenta con los alicientes para conseguir su posicionamiento en el panorama mundial: 15 polígonos que alcanzan los más de 12.000 metros cuadrados son el escenario propicio, también las más de 500 empresas que actualmente están en activo y los vestigios que auguran nuevas llegadas. Desde que el proyecto fue lanzado, se están cumpliendo los objetivos, entre ellos la atracción de nuevos inversores. En un año tan convulso se han alcanzado los 59,2 millones invertidos por empresas para ampliar y construir nuevos centros de trabajo en el área industrial ondense. No es tanto la cifra en sí, sino que lo destacable es que las inversiones privadas realizadas desde que Onda Logistic vio la luz han duplicado las registradas en los últimos cuatro años.

Otro de los objetivos del proyecto es potenciar la competitividad de las empresas, para ello las sinergias y alianzas empresariales juegan un papel fundamental. Así pues, el Ayuntamiento ha fomentado el asociacionismo empresarial logrando la consolidación de la primera Entidad de Gestión y Modernización (EGM) en el polígono industrial Entre Ríos. La finalidad del mismo es facilitar la promoción y modernización del área, y que ello se traduzca en una mejora de la calidad de la misma, un incremento de la competitividad entre empresas y el fomento de la creación del empleo. Esta es una iniciativa pionera, pues se trata de la primera EGM de la provincia de Castellón y la cuarta de la Comunitat.

Competitividad y calidad

Por otro lado, a través del Plan de Mejora y Modernización de las Áreas Industriales se están realizando grandes inversiones en las zonas industriales de la ciudad. «Si queremos lograr que Onda y su área industrial se posicione en el panorama mundial, sus infraestructuras deben estar a la altura. Por ello, a través de nuestro plan de inversiones, vamos a dotar a los polígonos de gran competitividad y calidad», ha remarcado la primera edil. Las inversiones en las zonas industriales se remontan a 2019 cuando se invirtieron 856.000 euros, en 2020, el equipo de Ballester aportó 506.223 euros, y este 2021, con una inversión más ambiciosa, se han destinado 1,9 millones de euros, de los cuales 899.252 los aportará el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace), y el resto el consistorio.

Estas aportaciones se están destinando a la creación del Carril Bici y un plan de Movilidad Sostenible; el cambio de luminaria a LED; las mejoras de zonas verdes; la instalación de contenedores de residuos e hidratantes contra incendios; el sistema de cámaras de circuito cerrado; las mejoras en el suministro de agua potable y asfaltado; y recientemente se ha iniciado un Plan de Emergencias en el polígono Entre Ríos, con la finalidad de aumentar la salud y seguridad de los trabajadores, y con la idea de desarrollarlo próximamente en el resto de los polígonos.

No obstante, sin el compromiso del Ayuntamiento y su interés por aproximarse a las empresas y conocer de primera mano sus requerimientos y necesidades, no sería posible llegar a buen puerto. Por este motivo, el consistorio apuesta por una comunicación fluida y bidireccional entre administración y organización. Durante este inicio del año, Ballester y su equipo han visitado varias empresas de la ciudad con la finalidad de mostrar la disponibilidad del Ayuntamiento, agilizar trámites y sumar sinergias de cara al crecimiento industrial y sostenible de la ciudad, «queremos serles útiles y sumar todo el potencial de nuestras empresas a los recursos de la administración para crecer juntos y generar más oportunidades de empleo, calidad de vida y servicios a la ciudadanía», ha apuntado Ballester.

Del mismo modo, en su apuesta por incentivar la economía local y atraer inversión, el consistorio ofrece grandes bonificaciones fiscales a las empresas de hasta el 95% para aquellas que sean de nueva creación, y ayudas de hasta 4.500 euros para las que contraten trabajadores desempleados del pueblo. Por otro lado, también ofrece una reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles que beneficia a todas las áreas industriales de la localidad.

El proyecto Onda Logistic ya está generando grandes beneficios en la localidad, nuevas empresas están asentándose en el área industrial ondense, y, asimismo, otras, que ya llevaban a cabo su actividad en la ciudad, están multiplicando sus centros de trabajo. El futuro próximo del área industrial de Onda parece de lo más fructífero. Por el momento, la ciudad está en su camino por sumar sinergias, competitividad, puestos de trabajo y calidad.