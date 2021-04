Onda no quiere quedarse sin toros este año. La Pascua Taurina, que no pudo llevarse a cabo como es tradicional en las fechas de Semana Santa debido a la pandemia del coronavirus, se celebrará, con permiso de la Generalitat y si la pandemia no lo impide, del sábado 31 de julio al domingo 8 de agosto. La comisión trabaja con el Ayuntamiento, que está muy colaboracionista con el asunto, y a finales de abril desvelará el cartel que han confeccionado para la XXIV edición de su concurso de ganaderías, uno de los más importantes de la Comunitat junto con el de la Vall d’Uixó.

La comisión organizadora de la Pascua Taurina espera para esas fechas una mejora de la situación sanitaria. Aunque de momento hay una resolución que no permite la celebración de ningún tipo de festejo taurino en la Comunitat, todo apunta a que en las próximas semanas, sobre todo cuando finalice el estado de alarma y se suavicen las restricciones, se puedan celebrar en plazas de toros o recintos cerrados con un mínimo del 50% de aforo. Una medida que podría suavizarse para finales de junio o julio si la evolución de la pandemia es favorable y de la que podría beneficiarse Onda, pues supondría un gran alivio al hacer más viable este espectáculo, ya que se lucha para permitir un aforo de un 70% para las citadas fechas.

Onda tiene capacidad para celebrar este tipo de festejos gracias a su plaza de toros. Un recinto multiusos en forma de media luna que se terminará de cerrar con media plaza portátil, con tendido y barrotes, que es el formato más idóneo para estos festejos. Anteriormente, eran los cadafals los que completaban la circunferencia, aunque su uso no se permite en esta situación de pandemia.

Según fuentes de la organización, el aforo estará sujeto a la reglamentación vigente en ese momento, aunque no condicionará la celebración de los festejos. La intención de la Pascua Taurina es que haya toros sí o sí, puesto que el principal motivo es ayudar al sector más perjudicado por esta pandemia: los ganaderos. Si finalmente se lleva a cabo este serial, se beneficiarán 14 ganaderías, que son las que protagonizarán los ocho días consecutivos de festejos populares durante la primera semana de agosto. Una inyección económica vital para el sector.

Con la finalización del estado de alarma y la posterior eliminación del toque de queda decretado, estos festejos se podrán llevar a cabo en su totalidad, puesto que la intención es no únicamente programar una jornada vespertina sino también nocturna, a partir de las 23.00 horas, donde se incluirá el toro embolado.

Ultiman el cartel

Las combinaciones y el programa detallado se conocerá de manera oficial a finales de este mes. Según ha podido saber Mediterráneo, todo apunta a un cartel de categoría que no va a dejar indiferente a nadie y que probablemente se convierta en la semana taurina más atractiva de la temporada en la Comunitat.