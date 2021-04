Nules ha dado por concluido de manera definitiva el proyecto de construcción de un gimnasio y una salida de emergencia en el CEIP Pío XII del municipio, después de que ayer se rubricara el último trámite legal que ratifica la correcta ejecución, la firma del acta de recepción.

Con casi un millón de euros de inversión (982.316,32 euros), el centro cuenta ya con la autorización oficial para dar uso de las nuevas instalaciones que no se han limitado a construir nuevas dependencias, pues también han incluido mejoras como la habilitación de un porche que protege de la lluvia en el acceso al colegio, algo que antes no existía, pues no había ninguna zona cubierta desde la entrada exterior, cruzando el patio, hasta el edificio central.

La actuación ha supuesto una transformación evidente de la escuela, no solo por la construcción del gimnasio que ocupa la práctica totalidad del patio exterior, sino también porque se han adecuado los imbornales para la evacuación del agua de lluvia y han colocado una hilera de bancos en un lateral, complementada con la adecuación de los jardines y del vallado del aulario de infantil.

La totalidad de los centros educativos de Nules, a excepción del IES Gilabert de Centelles y el Nou Pedro Alcázar, están siendo objeto o ya lo han sido de alguna inversión financiada a través del pla Edificant de la Generalitat.

Desde el Ayuntamiento de Nules destacaron ayer que son más de tres millones de euros los que van a permitir dotar a los colegios públicos y a la escuela infantil de unas instalaciones más adecuadas a las nuevas necesidades docentes, además de unas infraestructuras de las que antes no disponían, como es el caso del gimnasio construido en el ya mencionado Pío XII y en el CEIP Jaume I.

Conclusión más cerca

El alcalde, David García, que acudió a la firma del acta de recepción acompañado por los técnicos de la empresa adjudicataria y los municipales, expuso que «esperamos que las obras pendientes en el colegio público Jaume I y en la escuela infantil Los Gorriones estén acabadas pronto, así, una vez finalizadas todas las obras, concretaremos nuevos proyectos para la segunda fase del pla Edificant».