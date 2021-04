Nules anuncia que este verano emprenderá una serie de acciones reivindicativas con las que visibilizar las consecuencias de la «inacción» de la dirección general de Costas a la hora de proteger el litoral del municipio. Así lo confirmó ayer el alcalde, David García, quien señaló que cualquier iniciativa que se lleve a cabo contará con la implicación de la asociación de vecinos Virgen del Carmen y otras agrupaciones del municipio implicadas en la resolución de esta problemática.

Las conclusiones de la reunión virtual que mantuvieron los representantes de la cúpula de Costas en Madrid con los alcaldes del litoral sur de la provincia no ha ayudado a calmar los ánimos. García ya lo advirtió tras recibir la confirmación de que no hay novedades sobre el proyecto de estabilización de la playa de les Marines, un año después de la última información al respecto, ya que «está pendiente de la evaluación de impacto ambiental». Y eso es lo referido al proyecto que se consideraría más avanzado, pues sobre el resto de zonas afectadas «no hay nada de nada, exactamente igual que en noviembre del 2015», cuando se presentó la estrategia de protección del litoral sur provincial.

Para el alcalde y los vecinos, seis años después, la situación del litoral del municipio es peor, por lo que respecta a la degradación de las playas por los sucesivos temporales y los proyectos anunciados siguen sin llegar a definirse.

Implicación ciudadana

Donde sí que se ha producido un avance significativo ha sido en la implicación ciudadana. Mientras que hace años las reivindicaciones las protagonizaban en exclusiva los vecinos propietarios de viviendas en primera fila, actualmente existe un movimiento social que evidencia con diferentes acciones su preocupación tanto por la pérdida del patrimonio arquitectónico, como por el natural y social.

La asociación Platges de Nules, constituida recientemente de manera legal, sigue empeñada en demostrar que el modelo que se conserva en la actualidad en las playas del municipio está en peligro de extinción y que la falta de protección por parte de las autoridades puede tener consecuencias muy graves, más allá de la pérdida de las viviendas que, como argumentan, constituye el casco histórico del poblado marítima.

El alcalde asegura que han decido posponer las movilizaciones al verano por razones sanitarias y para que sean más visibles.