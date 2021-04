Ahora que HBO empezará a rodar este verano la serie de The Last of Us, basada en el popular videojuego posapocalíptico, una de las localizaciones que podría usar perfectamente como ambientación es el PAI Belcaire Sur de Moncofa.

Se trata de una urbanización deshabitada en la que la vegetación va invadiendo cada vez más el mobiliario urbano y las instalaciones eléctricas con las que cuenta esta zona que tenía que ser residencial, de unos 270.000 m² de extensión.

El Ayuntamiento, al asumir ya la condición de agente urbanizador, invertirá en el medio plazo entre seis y ocho millones de euros para resucitar este megaproyecto urbanístico, hasta ahora fallido.