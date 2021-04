Después de que una joven denunciara el lunes a un guardia civil por un supuesto abuso de la autoridad y discriminación lingüística, al no dejarle hablar en valenciano durante un control de tráfico en Vinaròs, la comandancia provincial de la Benemérita ha llamado este jueves a la demandante para pedirle perdón tras lo sucedido.

Tal como cuenta la afectada (E. M. I., de 30) a Mediterráneo, se pusieron en contacto con ella por teléfono para darle explicaciones. "Me han pedido disculpas por si me he sentido ofendida y me han reiterado que tengo que entender que hay muchos agentes que están destinados aquí en Castellón que son de fuera de la Comunitat y no entienden el valenciano", explica.

Según el relato de la joven, tras parar la Guardia Civil el coche en el que viajaba junto a un amigo el pasado domingo, el agente contra el que ha presentado la demanda le recriminó que contestara a sus preguntas en valenciano. "No te entiendo, habla en español, que estamos en España", recrimina que le espetó.

La joven añade que el efectivo le repitió "de forma insistente" que respondiera en castellano, utilizando un tono "agresivo y violento". Ese mismo domingo intentó presentar ya la denuncia al sentir que "habían vulnerado sus derechos", hasta que el lunes pudo formalizarla en la comisaría de la Policía Local de Vinaròs.