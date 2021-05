La Generalitat ampliará el aforo de los festivales este verano, fijado ahora en un máximo de 2.000 espectadores, si la evolución de la pandemia continúa siendo positiva.

Así lo aseguró ayer el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, en su visita a Benicàssim en respuesta a las preguntas de Mediterráneo. Eso sí, incidió (cauto) en remarcar que «serán las autoridades sanitarias las que marquen los protocolos». «Pero desde Turisme estamos por la labor de ir ampliando los aforos», añadió.

«Tenemos la esperanza puesta en un progreso positivo para ampliar formatos. Estuvimos en Barcelona, en una experiencia piloto, con prueba de antígenos, supervisión médica... y con un resultado altamente satisfactorio. Eso nos anima a hacer hipótesis parecidas aquí», afirmó. Lo que dejó claro es que «los macroeventos, con 40.000 ó 50.000 personas, no volverán en un futuro inmediato».

Esfuerzo

Colomer remarcó el papel de las promotoras, «con la adaptación de la cultura a los aforos posibles y el esfuerzo colectivo para no perder el ritmo positivo de antes», y dijo que «un segundo verano de pérdidas sería terrible».

No obstante, ve con buenos ojos la propuesta de The Music Republic de reunir a 10.000 personas en La Marina de València. «Si se hace con todas las garantías sanitarias y con el visto bueno de las autoridades, es una opción de trabajo plausible que me merece todo el respecto y admiración. Otra cosa es lo que los técnicos decidan y todos lo acataremos», señaló.

Actualmente, la administración sanitaria trabaja en establecer el protocolo, «con medidas de autoprotección, segmentación de espacios, identificación para la trazabilidad o tests de antígenos», indicó. En este sentido, el Ayuntamiento de Benicàssim aprobó una moción plenaria para reclamar al Consell una mesa de trabajo. «Sanitat es conocedora de la propuesta y nosotros estamos dispuestos a trabajar. De hecho, ya estamos en ello constantemente con los promotores a través de la marca Mediterranean Musix, que suma ya más de 90 festivales en las tres categorías», recordó Colomer.

Por su parte, la alcaldesa, Susana Marqués, apuntó que «la música está muy ligada con Benicàssim y es un soporte económico muy importante, con la creación de puestos de trabajo que conlleva». «Somos realistas y sabemos que la celebración de macrofestivales no podrá ser», sostuvo la munícipe, por lo que apostarán por ciclos de conciertos de menor formato. Trabajan en la celebración de cuatro eventos: Luce Benicàssim, Mar de Sons, el Rototom y SanSan.