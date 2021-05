Los municipios de Castellón con fiestas antes de septiembre desafían a Sanitat y siguen adelante en sus intenciones de celebrar actos. La propuesta de la Conselleria de no permitir celebraciones populares o tradicionales durante los meses de mayo, junio y, sobre todo, en julio y agosto, levanta estupor entre responsables municipales consultados. No entienden que les autoricen organizar eventos controlados, como conciertos, festivales o espectáculos taurinos, que pueden reunir a cientos de personas, pero no puedan enmarcarlos en una programación festiva. Y todos tienen claro que la responsabilidad será lo primero a la hora de impulsar cualquier acto, por lo que insisten en un ciclo festivo adaptado a las circunstancias.

Entre las localidades afectadas están l’Alcora y Nules, que ya habían anunciado que harían fiestas. El alcalde de la capital de l’Alcalatén, Samuel Falomir, se muestra tajante: «No vamos a esperarnos al 1 de septiembre, haremos en agosto actos que cumplan la normativa, la cual permite citas con un aforo, y sacrificaremos los encuentros multitudinarios. Actuaremos con cautela y prudencia, pero no tiene explicación que no podamos hacer las Fiestas del Cristo --del 21 al 29 de agosto--». Falomir considera que Sanitat reculará «porque no tiene sentido».

"No vamos a esperarnos al 1 de septiembre, haremos en agosto actos que cumplan la normativa, dentro de las Fiestas de Cristo" Samuel Falomir - Alcalde de l'Alcora

David García, primer edil de Nules, se reafirma en lo dicho hace unos días: la ciudad tendrá festejos la segunda quincena de agosto, por Sant Roc y San Bartolomé. «Haremos lo que nos permitan hacer», asegura, y entiende que existen actividades que, con los adecuados controles, pueden llevarse a cabo. La misma intención tienen para la feria agrícola de septiembre y las patronales de octubre.

"Existen actividades que, con los adecuados controles, pueden llevarse a cabo" David García - Alcalde de Nules

En poco más de un mes, Vinaròs estará inmersa en la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere, del 19 al 29 de junio. La edila de Fiestas, Paula Cerdà, explica que «ayer nos pusimos en contacto con Sanitat y afirman que no tendremos problema para desarrollar actividades festivas, siempre teniendo en cuenta la normativa para prevenir contagios y evitando cualquier aglomeración».

"Nos pusimos en contacto con Sanitat y afirman que no tendremos problema para desarrollar actividades festivas" Paula Cerdà - Concejala de Fiestas de Vinaròs

Ya en julio llegan las fiestas patronales de Moncofa, donde anunciaron la suspensión del Desembarco y del bou al carrer, «haremos actos con controles de aforo», manifiesta el alcalde, Wences Alós, que también avanza que harán lo mismo por Sant Roc.

Este mismo mes, Orpesa tendrá las de San Jaime. «Habrá espectáculos taurinos y eventos con público sentado, y todo lo que nos permitan. En octubre plantearemos las de la Virgen de la Paciencia, y esperamos tener conciertos, monólogos o toros», detalla la edila de Fiestas, Jennifer Casañ.

En agosto será el grueso de las festividades y en la Vall d’Uixó están en el aire les Penyes en Festes. La alcaldesa, Tania Baños, avanza que «nos reuniremos con los implicados y veremos cuál es su sentir. En lo que decidan, tendrán el apoyo del Ayuntamiento».

"Nos reuniremos con los implicados y veremos cuál es su sentir. En lo que decidan, tendrán el apoyo del Ayuntamiento" Tania Baños - Alcaldesa de la Vall d'Uixó

Morella no tendrá Anunci ni Sexenni --serán en 2023 y 2024-- pero sí actividad alrededor de Sant Roc. El primer edil, Rhamsés Ripollés, indica que seguirán un patrón como en el 2020, en el que no organizaron festejos, pero no llegaron a cancelarlos, y trazarán con las asociaciones qué hacer.

Entre las reflexiones más clarificadoras está la del edil de Fiestas de Benicarló, Pedro Manchón, quien valora que «no es cómo le llamas, es cómo lo haces. La Nochebuena y la Nochevieja no dejan de serlo por más que todos las vivimos de manera diferente la pasada Navidad. Los festivales en Madrid y Barcelona del pasado fin de semana no eran ninguna fecha señalada. Queremos tener patronales --a final de agosto-- y serán seguras y con sentido común».

"No es cómo le llamas, es cómo lo haces. Haremos unas fiestas seguras, con sentido común" Pedro Manchón - Concejal de Fiestas de Benicarló

Por su parte, Almenara prevé en agosto actos culturales, infantiles y deportivos con aforos controlados. Mientras que Benicàssim planifica actividades todo el verano. «Confiamos que llegue la vacunación masiva para volver a celebrar fiestas con normalidad», según la alcaldesa, Susana Marqués. Informan: J. Nomdedeu, M. Mira, J. Flores, E. Bellido, M. J. Sánchez, M. Á. Sánchez y J. Ortí.