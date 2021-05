La alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, zanjó este miércoles la que considera una «prematura e injustificada polémica» en relación a la posible demolición de la fachada del IES Botànic Cavanilles para acometer su remodelación. Tras trascender la intención de derribar por completo el edificio central del centro educativo, la Associació Arqueològica de la Vall inició una campaña para salvar su imagen exterior, a lo que Baños responde apelando a la tranquilidad, ya que «ni siquiera hay un proyecto».

Para la primera edila esa sería la clave de todo. El plan está en una fase muy inicial, en la que están valorando todas las opciones, e incidió en que «pasará mucho tiempo» antes de que empiecen a concretarse acciones, y será entonces cuando, según se comprometió la munícipe, escucharán la opinión de los colectivos que abogan por la conservación.

A su debido tiempo

A su parecer, el malestar generado «no tiene sentido» en este momento. Y cuando sea oportuno, para decidir sí o no, «habrá que valorar diversas cuestiones». Entre ellas, las dificultades que puede generar adaptar el diseño original de la fachada a la normativa autonómica actual para ejecutar la construcción de infraestructuras educativas.

La misma asociación que ha iniciado el movimiento #Salveminstitutvell reconoce que no existen valores arquitectónicos relevantes, pero para Baños ese no sería el inconveniente principal. «Cuando corresponda», según remarcó, «se tendrá que estudiar qué supone la demolición o la conservación de la fachada», pues por salvaguardar un elemento «que no tiene protección» podría ser «que el proyecto se encareciera hasta el punto de no hacerlo viable». En consecuencia, la alcaldesa quiso transmitir un mensaje de tranquilidad, pues queda mucho camino por recorrer antes de que se tome alguna decisión.