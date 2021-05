La jubilación no es el final de nada, más bien en el caso del vecino de Sant Mateu Eduardo Ferreres es el comienzo de una vida nueva, más prolífica si cabe que la anterior. Así lo atestigua su obra literaria, que comenzó cuando dejó su carrera profesional al frente de la Federación de Turismo. Desde entonces, tras escribir tres obras de teatro, ya ha publicado también una novela y van otras dos en camino. Y todo, con 73 años. Su segunda juventud.

“Mi afición era la historia. Siempre me ha gustado recoger todas las anécdotas de mi pueblo, y cuando me jubilé quise recopilarlo todo en un libro”, afirma el protagonista de esta historia, que llegó casi de rebote al mundo literario: “Una asociación cultural local me pidió un guion sobre el concilio presidido en Sant Mateu por el Papa Luna en 1412. Colaboró medio pueblo, con más de 80 actores voluntarios y me pidieron una nueva obra de teatro, en este caso sobre el Cisma de Occidente que concluyó en poblaciones como Peñíscola, Sant Mateu o Morella a comienzos del siglo XIV”. En esta segunda interpretación aparecieron la friolera de 125 vecinos de Sant Mateu, y fue tal el éxito que repitieron la obra en tres ocasiones. Su última aportación al teatro fue la que narró “el asedio de los Borbones a Sant Mateu en 1705, que concluiría con la quema de Vila-real por despecho al no haber podido tomar Sant Mateu”.

Una vez pasada la página de las artes escénicas, Eduardo Ferreres decidió escribir su primera novela. “Cayó en mis manos un libro de Jaume Vicens Vives, ‘Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón’, en el que el catedrático hablaba de las vivencias del que sería rey en su adolescencia. Me propuse documentar un poco más esta etapa porque pasó un año de su adolescencia en Sant Mateu, y así salió ‘Ferran, lo príncep’, que la verdad es que está gustando muchísimo”, asegura el veterano autor, que explica de la siguiente forma lo que puede encontrar el lector cuando tenga este tomo en sus manos: “Fernando estuvo en Sant Mateu con 14 años, pues con motivo de la sublevación de Cataluña se instaló aquí con su familia. En la novela especulo con sus primeros amoríos, con sus actividades y su formación. Hay que tener en cuenta que es un personaje fascinante que unificó España junto a su esposa Isabel de Castillo y que fue el personaje real en el que se inspiró Maquiavelo para escribir su obra ‘El Príncipe’”.

Pese a que el título es ‘Ferran, lo príncep’, y se puede encontrar en todas las librerías físicas de Castellón y digitales, el autor desvela que “está escrito en castellano para que pueda llegar a más gente. Aunque me considero tan valenciano como el que más, estoy arrepentido de haber puesto este porque lleva a confusión; en la tercera edición lo cambiaré por ‘Fernando, el príncipe’.

La segunda novela, afirma Eduardo, versará sobre los cátaros y se titulará ‘Belibaste, el cátaro’. “Ya está preparada para la edición. La pandemia ha frenado todo un poco, pero este ya lo tengo acabado y el siguiente será ‘Cabrera, el carlista’”, concluye el veterano autor de 73 años, que destaca que “el 80% de lo que el lector encontrará en estos libros es base histórica rigurosa”.

Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para contar tu testimonio o enviar información relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo enviando un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter. Pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo, o si os es más cómodo vía whatsapp, en el número de teléfono 680558577.