«No nos vamos a quedar en casa para defender nuestros hogares ante este sinsentido». Es la opinión de Juanjo Agost, el presidente de la asociación de vecinos del poblado marítimo de Torre la Sal, en Cabanes, que, aunque no concretó si realizarán a corto plazo concentraciones o manifestaciones para evitar «el robo» de sus viviendas por parte de Costas, aseguró que harán «todo lo posible» a fin de impedir los planes del Ministerio para la Transición Ecológica de desalojar y derribar sus casas.

El máximo representante de este grupo de residentes fue uno de los invitados al programa de este lunes de La Panderola, de Medi TV, en el que volvió a dejar patente la sorpresa y la indignación de las 50-60 familias que viven en esta zona costera. «Te levantas un día y te das cuenta de que la Administración, que debería velar por el interés general, te da la alegría de que quiere tirarte a la calle y te está llamando usurpador u ocupador ilegal de unos terrenos por los que jamás hemos tenido ningún problema», recrimina Agost.

Insiste en que los dueños de las viviendas, algunas de ellas con más de un siglo de historia, siempre han tenido las escrituras que constatan que la propiedad aparece en los registros y añade que, a raíz de lo sucedido en otros poblados marítimos, llevan tiempo «informándose y preocupándose del tema».

Dificultad de hacer trámites burocráticos en plena pandemia

El presidente del colectivo deja claro que los ocho días que les dio Costas para presentar alegaciones son cara a «iniciar el proceso de recuperación posesoria de las viviendas», no para comenzar un posible derribo todavía, y remarca que ahora, en plena pandemia, no es tan sencillo realizar trámites como el de diseñar unas alegaciones. «El problema es que ahora no puedes ir a una oficina cuando quieras o puedas, sino cuando te dan una cita», apunta.

Agost hace hincapié en que más de la mitad de los habitantes de Torre la Sal sean «jubilados y gente muy mayor», y critica que a día de hoy todavía no saben el motivo por el que quieren «echarles de sus casas». «Si aquí tuvieran que hacer un hospital u obras de interés general, vale, pero cuando te enteras de que cerca de aquí van a hacer a primera línea de playa cuatro bloques con apartamentos», ¿de verdad el problema somos nosotros?», se pregunta.

Reunión en Madrid

Unas alegaciones preparadas a contrarreloj por el Ayuntamiento, tras la notificación remitida por la entidad gubernamental que entró por registro el lunes de la semana pasada, y que la alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí, presentará este miércoles en persona en Madrid a la directora general de Costas, Ana María Oñoro, en una reunión que se antoja clave para conocer el futuro del poblado marítimo y las intenciones a corto y medio plazo del ministerio.

PSOE y Cs piden paralizar la desposesión de las viviendas

La encrucijada en que se encuentran los vecinos de Torre la Sal no ha tardado en saltar a la esfera política, en la que representantes del PSOE y Ciudadanos se desplazaron hasta el poblado para defender a los vecinos y exigir paralizar la desposesión de las viviendas por parte de Costas.

En el caso del seno socialista, el secretario general provincial y diputado autonómico, Ernest Blanch, acompañado por el diputado nacional Germán Renau o los senadores Ana Edo y Artemi Rallo, visitó el territorio y se reunió con la alcaldesa de Cabanes, Virginia Martí, para ofrecerse a trasladar a las administraciones competentes la preocupación de los residentes por el interés de Costas de recuperar sus domicilios para el dominio público.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Cristina Fernández, se citó con miembros de la asociación de vecinos, a quienes aseguró que «luchará hasta el final para salvar las viviendas» de la zona.