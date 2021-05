Empleados municipales del consistorio de Segorbe han concluido el traslado de las piezas mayores del escultor de Navajas Manolo Rodríguez, que se encontraban en el museo de su nombre, en la plaza del Olmo de esa localidad y que por discrepancias con su Ayuntamiento --por la existencia en la colección de un busto del dictador Francisco Franco--, decidió retirarlas de las instalaciones municipales en las que han estado en los últimos años y cederlas a la capital del Alto Palancia.

El traslado de las obras (esculturas, grabados, dibujos…), ha propiciado un nuevo debate en el seno de la corporación municipal que, a propuesta de la oposición, celebró un pleno extraordinario para debatir si procede o no la aceptación de este legado por la existencia entre las esculturas de la representación del dictador.

A pesar de que por parte del equipo de gobierno se afirmó en varias ocasiones que la pieza en cuestión no se exhibiría en el futuro museo del escultor, la oposición se reafirmó en que no se podía aceptar si no se rechazaba esa talla, pero entre las condiciones de Manolo Rodríguez se precisa que el Ayuntamiento de Segorbe debe incluir toda su obra.

Finalmente, el PP hizo valer su mayoría absoluta en el consistorio y, por siete votos, declinó la petición del PSOE que pedía el rechazo de la mencionada colección.

¿Debate cerrado?

Así, podría darse por cerrado el debate generado, aunque en realidad todavía queda abierta la vía judicial que podría utilizar la oposición defendiendo el argumento de que hay que cumplir la Ley de Memoria Histórica.

Lo que no se ha desvelado es el lugar en el que instalarán las más de 80 obras del artista, puesto que falta realizar un estudio de cargas en la estructura de un local hasta ahora desconocido. Segorbe es, posiblemente, uno de los municipios que más obra alberga del conocido escultor de Navajas.