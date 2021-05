"Lo que está haciendo la Dirección General de Costas es aplicar la norma". Así de rotunda se ha mostrado este martes la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el conflicto de Torre la Sal, después de ser preguntada por el senador de Compromís, Carles Mulet, sobre qué tiene pensado hacer el Gobierno con el histórico poblado marítimo de Cabanes, sobre el que sobrevuela la amenaza de un posible derribo.

Tras una réplica por parte del representante de la coalición nacionalista, la vicepresidenta cuarta del Gobierno ha explicado que "el deslinde de 1993, una vez culminado, fue recurrido por dos particulares y el Ayuntamiento de Cabanes", pero "hay tres sentencias en firme" que establecen que esa delimitación entre qué es suelo del Estado y qué no fue "correcta", por lo que da a entender que las viviendas de Torre la Sal se encuentran en dominio público marítimo-terrestre.

Aun así, "es importante comprobar los títulos y ver de qué manera se puede garantizar la situación en esa zona", ha añadido.

En el ojo de Costas a partir de 'Gloria'

"Ninguna de las 80 viviendas de Torre la Sal consta en el registro de concesiones de costa. Hay un vacío total" Teresa Ribera - Ministra para la Transición Ecológica

En esta segunda intervención (la primera la ha despachado en 10 segundos), Ribera ha explicado que Costas empezó a poner en su foco en el poblado de Torre la Sal a partir del temporal Gloria. "Tras una solicitud de reforma de la adecuación de la playa tras esta borrasca, los técnicos se dan cuenta de que ninguna de las 80 viviendas consta en el registro de concesiones de costa. Ni solicitud de concesión ni otorgamiento... Hay un vacío total", ha asegurado la ministra.

Tras percatarse de esa tesitura, Ribera defiende que la "obligación" de Costas es, con "todas las garantías" jurídicas, "remitir una carta solicitando información a los propietarios" para clarificar la situación en la que se encuentran esas viviendas, "sin prejuzgar el resultado" que pueda derivarse de esa recopilación de alegaciones.

"Estamos a la espera de la aportación de documentos por parte de los afectados para ver cómo seguimos con el proceso adelante", que reconoce que es "complicado" al ser "primeras viviendas y una zona sometida a una fuerte erosión", si bien admite que el tramo más castigado por la regresión de la costa es el "litoral sur".

Valoración de Mulet

"Me siento muy decepcionado. Hay una falta total de compromiso y sensibilidad por parte de la ministra, como si el problema no fuera grave" Carles Mulet - Senador de Compromís

Después de conocer las impresiones de la ministra a su cuestión, el senador Mulet ha pasado por el programa La Panderola, de Medi TV, donde ha valorado las respuestas de Ribera. "Me siento muy decepcionado", ha afirmado, y ha mostrado su sorpresa de que el Gobierno haya sacado ahora a la palestra un expediente que se remonta a hace más de 40 años es que "el Ayuntamiento había pedido arreglar unos destrozos tras el temporal Gloria".

"Es una falta total de compromiso y de sensibilidad por parte de la ministra, como si el asunto no fuera grave. Este proceso (de desposeer las viviendas a sus legítimos propietarios) es completamente irregular, pero ella lo ve habitual y reglado", ha recriminado.

"Esto acabará en los tribunales"

"Si hay un deslinde en el 93 significa que el del 75 no se hizo bien. Solo hay que recordar que Costas otorgó licencias de construcción, autorizó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cabanes de 1983, hizo un paseo marítimo... Los vecinos no pueden pedir una concesión de algo que creían que era suyo, si nadie les había dicho antes que (supuestamente) no era suyo cómo iban a pedir una concesión", ha recriminado Mulet.

A tenor de todo lo sucedido hasta ahora, el senador de Compromís tiene claro que "esto acabará en los tribunales", aunque guarda "una mínima esperanza" de que atenderán las alegaciones de los vecinos. En caso de que el conflicto llegue a los juzgados, "los vecinos tienen todas las de ganar, está todo documentado". "Si es que el deslinde del 93 no está ni en el BOE, tienen más documentación los vecinos que el Gobierno", ha concluido.

El PP pide inversión para proteger la costa

"Nadie entiende que a nuestro litoral se le niegue la inversión que permita frenar la grave regresión que nos castiga y, sin embargo, se tire el dinero en demoler viviendas" Vicente Martínez - Senador del PP

Tras la comparecencia de la ministra, el PP ha enviado un comunicado en el que ha vuelto a reivindicar la "necesidad" de "invertir en la protección de la costa de Castellón frente a un PSOE que malgasta el dinero público en destruir joyas patrimoniales como Torre la Sal". En ese sentido, el senador popular Vicente Martínez Mus, ha recordado que, tras la reunión con los vecinos afectados por los derribos, el Partido Popular presentó una batería de preguntas en el Senado, "que esperamos que tengan una ágil respuesta porque los afectados no merecen vivir bajo la amenaza de un PSOE que pretende reducir a cascotes el techo bajo el que viven".

En Madrid, como en Castellón, "el PP defiende la inversión que garantice la defensa de una costa que sufre una regresión abonada por la dejación y desidia del Gobierno del PSOE", ha remarcado. "Y nadie entiende que a nuestro litoral se le niegue la inversión que permita frenar la grave regresión que nos castiga y, sin embargo, se tire el dinero en demoler viviendas", ha añadido.