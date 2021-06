El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado en pleno la modificación del Plan Anual Normativo 2021 para incluir el reglamento de teletrabajo. El concejal de Recursos Humanos, Fernando Juan, explicó que el pasado 27 de febrero el pleno aprobó el Plan Anual Normativo para este año que contemplaba 13 iniciativas normativas y que, dado que en el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, se introduce un nuevo artículo 47.bis dedicado al teletrabajo en el ámbito del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se ha considerado oportuno con el fin del estado de alarma la regulación del teletrabajo en el Ayuntamiento de Vinaròs. Juan señaló que el cambio de la situación epidemiológica, que evoluciona de manera positiva, ha propiciado esta decisión de incluir este reglamento en el plan anual.

La oposición acusó al equipo de gobierno de improvisación. Por parte del PVI, Maria Dolores Miralles dijo que hace tan solo tres meses que se aprobó el Plan Anual Normativo y ya se modifica. Para Miralles “el equipo de gobierno debería haberlo ya previsto, puesto que el teletrabajo no es ninguna novedad y ya hace tiempo, y más con la pandemia, que es habitual en el ayuntamiento”. También el PP, mediante su portavoz, Juan Amat, acusó al equipo de gobierno de improvisación. “Un plan anual normativo del que no se ha cumplido ni una mínima parte del mismo se modifica tres meses después de ser aprobado. No nos parece mal regular el teletrabajo en el ayuntamiento, pero deberían haberlo previsto hace tres meses, y para ustedes no debía ser entonces una prioridad porque no lo incluyeron”, señaló.

Iniciativas

Junto al reglamento de telebrabajo, las otras normativas incluidas en el Plan son la modificación de las bases de ayudas económicas a clubs deportivos para ajustarlas a la realidad actual del deporte local, la modificación de las tasas por prestación de servicio y de las instalaciones deportivas, la modificación ordenanza reguladora del medio rural, la ordenanza de protección del arbolado local y el catálogo de arbolado y flora local, así como la ordenanza municipal reguladora de usos y gestión del Paraje Natural de la Serra del Puig.

También se modificará la ordenanza de subvenciones para la concesión de premios, se modificarán los estatutos del Consell Local de Turisme, la ordenanza de uso y disfrute del litoral municipal, en la que se adaptará el listado de playas y calas, y destaca la creación de una nueva ordenanza de tráfico y movilidad, ya que la actualmente en vigor es del año 2002 y la de movilidad reducida de 2001 y se han hecho a lo largo de estos años muchas modificaciones.

Con esta nueva ordenanza se fundirá en una única todas las modificaciones realizadas. El consistorio vinarocense también modificará la ordenanza de convivencia ciudadana para adecuar algunas de las infracciones existentes que no tienen cabida en el apartado sancionador, se actualizará el reglamento orgánico municipal, y se derogará el reglamento de uniones de hecho para evitar duplicidades en el registro autonómico.