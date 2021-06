El covid impide, por segundo año consecutivo, la tradicional fiesta de Sant Joan, con miles de personas en las playas y hogueras de norte a sur de Castellón. A escasas tres semanas de la noche más corta del año, la Conselleria de Sanitat quiere «evitar aglomeraciones» por el solsticio de verano y este miércoles ya descartó que se puede desarrollar un Sant Joan «típico», como antes de la pandemia.

La consellera Ana Barceló recalcó que si en estos momentos para evitar la propagación del covid «se pide control para disfrutar de las playas durante el día, no pueden saltarse para esa noche». En este sentido, recordó que, a día de hoy, no se permiten fiestas populares, ni siquiera pasacalles, para prevenir las concentraciones de personas. En esta línea, Barceló apuntó que estudiarán con los ayuntamientos medidas de control para evitar masificaciones en la noche del 23 al 24 de junio.

En el 2020, todos los municipios costeros anunciaron que los actos programados para la ocasión se suspendían y el encendido de fuegos se prohibió, además de intensificar la presencia policial para evitar concentraciones.

Sin embargo, este año, los municipios costeros de Castellón no mantienen una postura común, ya que mientras unos consistorios apuestan por dispositivos especiales para evitar las hogueras en los arenales, otros abogan por celebrar actos puntuales, con los protocolos sanitarios para garantizar la seguridad de los asistentes. Y algunos todavía no han decidido nada al respecto, a expensas de nuevas directrices y pautas «claras» de la administración autonómica.

Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ha sido el primero en pronunciarse y ya ha dejado claro que no se podrán encender hogueras en la noche del 23 al 24 de junio para evitar que se concentren miles de personas en las playas.

Para ello, el consistorio trazará un dispositivo de vigilancia especial para evitar la celebración de la festividad de Sant Joan tras haberse suspendido por el covid-19, así como el encendido de fuegos. La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, en consenso con el món de la festa, acordó el pasado viernes que este año tampoco se celebren estos actos que suelen ser multitudinarios debido a la pandemia. Por este motivo, y al igual que sucedió el pasado año, las fuerzas de seguridad municipales velarán por el cumplimiento de la suspensión de la fiesta en honor a Sant Joan.

Vinaròs

Hoy por hoy --de norte a sur de Castellón--, Vinaròs montará el dispositivo pertinente en las playas, «en base a las directrices de la Generalitat y con las medidas que en ese momento estén vigentes», tal como señaló el concejal de Interés Turístico y Promoción de la Ciudad, Marc Albella. De momento, no hay un ningún plan marcado.

Benicarló

También Benicarló está valorando las diferentes opciones, pero la decisión final «dependerá de la evolución de la pandemia».

Peñíscola

Peñíscola tampoco celebrará este año Sant Joan. Así, y por segundo ejercicio consecutivo, no se montará la tradicional hoguera en la playa Sur ni se disparará el clásico ramillete de fuegos artificiales con el fin de evitar aglomeraciones. Sí habrá vigilancia policial para controlar que se cumplen las medidas sanitarias, pero no se cerrarán las playas, «porque no se espera una gran afluencia».

Torreblanca

En Torreblanca, el Ayuntamiento encenderá una hoguera en la playa de Torrenostra y disparará un castillo de fuegos a medianoche, como indicó el concejal del área, Rubén de la Cruz. Permitirán acceder a las playas pero no hacer más hogueras y desplegarán un dispositivo policial para evitar concentraciones de personas y botellones en el arenal.

Alcalà-Alcossebre

El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert realizará dos espectáculos durante la noche de Sant Joan en la zona marítima de Alcossebre para fomentar el ambiente festivo de la jornada «pero con zonas diferenciadas y alejadas entre sí con el objetivo de evitar concentración de gente en el litoral. A medianoche habrá fuegos artificiales».

Orpesa

En Orpesa no harán ningún acto para evitar masificaciones. Están a la espera de Sanitat para establecer el control de las playas.

Benicàssim

Por lo que respecta a Benicàssim, el Ayuntamiento «seguirá recomendaciones de las autoridades sanitarias y estará en la línea del año pasado. La seguridad sanitaria primará ante todo».

Almassora

Almassora tiene intención de encender una hoguera y algún acto puntual añadido, además de establecer un operativo especial para impedir que se concentre gente.

Burriana

Por su parte, Burriana no tiene una decisión tomada respecto a esta popular festividad. Prefieren esperar a que la Generalitat dictamine nuevas medidas, cuando la Comunitat dirá adiós al toque de queda, y conocer la evolución de la situación epidemiológica para pronunciarse.

Nules

En términos similares se encuentra Nules, pues se tratará en la junta de gobierno del día 7. El alcalde, David García, aboga por tomar una decisión coordinada con los municipios de alrededor.

Moncofa, Xilxes y Almenara

Moncofa tiene previsto llevar a cabo una programación dedicada al día de Sant Joan, mientras que Xilxes y Almenara no han decidido todavía nada y lo harán los próximos días. Informan J. Flores, M. J. Sánchez, E. Bellido, M. Mira, I. Calpe y M. À. Sánchez.