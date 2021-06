El Auditori Leopoldo Peñarroja de la Vall d’Uixó acogió ayer la tercera edición del Congrés d’Educació per la Pau, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de la localidad para mantener vivo el espíritu que en su día motivó la creación del Museu per la Pau y que recientemente contó con el refuerzo que supone que el Centre Delàs d’Estudis per la Pau decidiera abrir una oficina en la localidad, acciones todas que quieren convertir a la Vall en un referente por lo que respecta al pacifismo.

La temática central de esta convocatoria ha sido La importancia del pacifismo para una educación crítica y transformadora, lo que ha dado pie a plantear un debate e invitar a una reflexión sobre temas que siempre están de actualidad, aunque no siempre están en el foco mediático, al menos desde una perspectiva pacifista.

Ese fue el enfoque, por ejemplo, que dio Helena Maleno, reconocida defensora de los derechos humanos en las fronteras, quien habló de «colonización del pensamiento» por lo que respecta a crisis humanitarias como el paso masivo de ciudadanos marroquíes a Ceuta. Maleno destacó conceptos como la «criminalización de la solidaridad», que llegó a protagonizar días atrás una intensa polémica, pero también llamó la atención sobre estrategias geopolíticas que llevan a «externalizar la violencia a las fronteras para que la ejerzan los países más vulnerables», de manera que parezca que quienes actúan mal siempre son los otros, desde la posición de superioridad. En su exposición, Maleno puso el acento en que «solo la educación puede transformar esta realidad».

Helena Maleno invita a reflexionar sobre le criminalización de la solidaridad y la externalización de la violencia a las fronteras para que la ejerzan los países más vulnerables

Pero la suya fue solo una de las diversas ponencias y actividades organizadas entorno al tema central en una cita que fue inaugurada por la consellera de Participación y Transparencia, Cooperación y Cualidad Democrática, Rosa Pérez, a quien desde la organización le trasladaron la necesidad de contar con apoyo autonómico para devolver la vida a un proyecto sobre el que el equipo de gobierno lleva trabajando desde la legislatura pasada: la reactivación del Museu per la Pau.

En el congreso también expuso su visión sobre los diferentes caminos y oportunidades del pacifismo y la educación, Carmen Magallón, colaboradora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y del Seminario de Búsqueda por la Paz, que centró su intervención en la relevancia de la educación por la paz en las luchas sociales.