El Partido Popular de Castellón ha reivindicado un refuerzo de plantillas para el Hospital de Vinaròs porque el objetivo “es salvar vidas”. La presidenta del PPCS, Marta Barrachina, realizó estas declaraciones después de las denuncias de los sanitarios por la falta de personal que la líder pudo comprobar personalmente en una entrevista con representantes sindicales médicos del centro hospitalario. “El Gobierno del PSOE no ha tenido complejo en despedir a 126 sanitarios de este centro pese a que es consciente de que el Hospital de Vinaròs sufre un problema endémico de cobertura de plazas que hoy no solo sigue sin resolverse, sino que además agrava”.

La consecuencia directa, tal y como ha señalado Barrachina, “es que la población sufre unas listas quirúrgicas colapsadas, una asistencia médica demorada por las esperas y unos recursos recortados como consecuencia de una situación absolutamente desbordada y no atendida con los recursos que la sanidad merece”. “Y no lo dice el PP, son los propios profesionales advierten que no pueden prestar una atención sanitaria óptima atendiendo a más de medio centenar de pacientes”.

En Vinaròs, el número de sanitarios despedidos ha sido superior a la media. En efecto, de los 563 profesionales que este pasado 31 de mayo se fueron a la calle por una decisión política, 126 corresponden al departamento de salud de Vinaròs, 95 del Hospital y el resto de Atención Primaria. Un centro que tiene plantas de hospital acabadas y listas para estar operativas y que, lamentablemente, sigue sin médicos que estén al frente de estos servicios. “Y no solo eso, es que los pocos que todavía atienden las necesidades sanitarias de esta zona de nuestra provincia, el PSOE los despide”.

Apostamos por la contratación de sanitarios

Desde el Partido Popular de Castellón, “apostamos por la contratación de sanitarios y no por el despido de profesionales que salvan vidas”. “Es un drama que quienes deberían recibir en estos momentos todo el apoyo, reciban palmaditas en público con una Alta Distinción, pero en privado les entreguen el finiquito y los echen a la calle”. Por ello, “vamos a seguir luchando por el futuro que merece nuestra provincia, el que salva vidas. Porque mientras el Gobierno de Ximo Puig tiene una prioridad, que no es otra que hacer caja para seguir contratando asesores y altos cargos, nosotros tenemos un objetivo claro: asegurar las oportunidades, la prosperidad y los recursos que merecen las familias de Castellón”.