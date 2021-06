La secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Paula Tuzón, y el director general de Medio Natural, Benjamín Pérez, se desplazaron este viernes a la Serra de Irta para presentar los detalles del nuevo proyecto de regulación de acceso de vehículos a motor al parque natural. En el encuentro, los representantes del Consell llegaron a un consenso con alcaldes y concejales de Peñíscola, Alcalà y Santa Magdalena respecto al acceso de vecinos de las tres poblaciones que están integradas en el espacio protegido y que respaldaron la redacción final del proyecto.

Así, Tuzón explicó que la ordenación de accesos de vehículos a motor en el parque natural contempla aparcamientos disuasorios a la entrada y un cupo de unas 80 plazas de estacionamiento en el interior del parque. Además, la propuesta incluye una cuota por determinar de plazas de aparcamiento que se reservarán de forma permanente a la población vecina empadronada en los tres municipios.

Dos barreras manuales gestionadas por personal contratado por la Conselleria controlarán los accesos norte y sur del camino de costa. El funcionamiento manual permitirá atender particularmente cada casuística, abriendo el acceso puntual, sobrepasado el cupo, para facilitar el paso a personas con movilidad reducida así como la entrada a plazas de propiedad privada.

El objetivo de la regulación es el de limitar la afluencia masiva de vehículos que en temporada alta atraviesan el espacio natural y que ha llegado a picos de hasta 1.500 coches diarios, muy superior a la presión que puede soportar el Parque.

La secretaria autonómica destacó el carácter abierto y maduro de la propuesta que conjuga las visitas con la conservación y protección del espacio natural, "el visitante ganará, el Parque ganará y los municipios ganarán con este marco regulador", indicó Tuzón, que aclaró que el acceso a pie o en bici seguirá siendo libre. Igualmente se reforzará la información y cartelería sobre los valores de conservación del Parque y sobre cómo mantener "una interacción sostenible, siempre para favorecer el disfrute y preservar el espacio natural". Cabe recordar que Peñíscola detectó un vertedero ilegal en pleno parque natural.

Satisfacción entre las partes

Tras el encuentro, los representantes municipales manifestaron su satisfacción por los acuerdos conseguidos. En este sentido, el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, destacó el tono "cordial" de la reunión, "es de agradecer que el Consell haya aceptado nuestra petición y los vecinos empadronados tengan libertad de acceso al parque; la Generalitat dispondrá que en los espacios de aparcamiento haya un número reservado, evidentemente limitado, para nuestros vecinos. Es una buena noticia el haber llegado a un acuerdo y que se prime la libertad de los peñiscolanos y peñiscolanas que tanto han hecho por la conservación del espacio para que haya podido ser declarado parque natural", indicó el munícipe.

En similares términos se expresó la concejala de Turismo de Alcalà-Alcossebre, Selene Blázquez, que también aseguró sentir "satisfacción" porque "finalmente, la Generalitat ha accedido a las peticiones de los municipios de que se permitiese el acceso de los residentes, pero ya hemos insistido en que es necesario que se aclaren muchas cuestiones como el número de vehículos permitidos, para visitantes, ya que limitar mucho esa cifra nos puede perjudicar como municipio turístico. Todos tenemos claro que hay que preservar el entorno natural pero estamos a punto de comenzar el verano y todavía no tenemos claro cómo se realizarán los controles u otras cuestiones".

Desde el Ayuntamiento de Santa Magdalena también valoraron "muy positivamente" la reunión con la secretaria autonómica de emergencia climática y el director general de medio natural, que han acudido al centro de interpretación del Parque Natural de la Serra d'Irta para explicar la propuesta respecto al vial de la costa, que discurre desde Ribamar, bordeando todo el parque por el litoral, entre los municipios de Alcossebre y Peñíscola. "Pudimos trasladarle nuestras inquietudes, aportando mejoras a la propuesta para hacer operativa esa regulación de vehículos a motor durante el periodo estival con esas barreras y personal, que como parece que al final será, contratado en el territorio y financiado por la Generalitat, que facilitará la regulación de los accesos a la pista de tierra para evitar ese masiva afluencia de vehículos que se produjo el pasado año y que ya hacía años que era un tema que preocupaba y así se planteó en diferentes ocasiones en reuniones anteriores", manifiesta el alcalde, Sergio Bou. "Quiero insistir que no es prohibir nada, se regula el funcionamiento del parque por lo que afecta a los vehículos a motor; pero la gente a pie o en bici, no me cansaré de decirlo, podrá continuar yendo, e incluso se ha comentado también que se podrá ir a caballo", añadió el primer edil.