Los sindicatos profesionales del sector docente tuvieron ayer una reunión con responsables de la Conselleria de Educación en la que aprovecharon para poner sobre la mesa la demanda de una pareja de docentes de Nules respecto a la necesidad de garantizar una reducción de jornada del 99% para el cuidado de hijos con cáncer. Defendieron este derecho para todo el colectivo, pero la decepción fue generalizada.

Según confirmaron desde STEPV, en su defensa insistieron en que el caso de Nules está siendo el más visible y mediático, pero hay más familias en su situación a las que la administración autonómica debe dar respuesta, «porque los docentes son los únicos funcionarios que no tienen derecho a esa reducción directa», puesto que en la actualidad depende de una valoración de un técnico de Educación contratado ex profeso, y que no suele conceder más del 80% de reducción.

Desde los sindicatos insisten en que es un tema que hay que abordar con urgencia porque «las familias que pasan por esta experiencia están tan tocadas que acaban optando por las bajas como alternativa», cuando son los hijos los que están enfermos y, por lo tanto, lo que corresponde es una reducción de horario que salvo los docentes, todos los funcionarios de la Generalitat tienen.