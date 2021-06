La socialista María Jiménez se convirtió en el 2019 en la primera mujer alcaldesa de Orpesa y la más joven. Un pleno oficializará mañana su renuncia al cargo para cumplir con su pacto de gobierno y ceder la vara de mando a Araceli de Moya (Ciudadanos).

Cumplidos dos años de legislatura. ¿Qué balance hace?

Muy positivo. En tan solo dos años, con más de uno paralizado por el covid-19, hemos conseguido sacar adelante inversiones históricamente demandadas por los vecinos, como la compra de un solar para la residencia de la Tercera Edad y el centro de día y su financiación por parte de la Generalitat, así como la introducción en su plan de inversión de un nuevo centro de salud y el inicio de los trámites para la piscina municipal. Además, las políticas han dado un giro de 180 grados y las personas por fin se han establecido en el centro, haciéndoles partícipes y teniendo en cuenta sus prioridades y necesidades. Nuestro municipio necesitaba trabajo. Mi equipo está dando todo de sí.

A apenas unas horas de ceder la alcaldía, ¿cómo se siente?

Muy orgullosa y feliz de haber sido la primera alcaldesa del pueblo que me ha visto crecer, la primera mujer y la más joven. He aprovechado cada segundo de mi tiempo para devolver el progreso a las personas que aquí viven. He gobernado con tesón y siempre con el objetivo de hacerlo para todos por igual. Mentiría si dijese que no me da pena, siento que todavía tengo mucho por dar. Seguiré con las mismas concejalías, por lo que mi trabajo será el mismo. Tengo dos años más por delante para seguir trabajando al 100%.

¿Qué conclusiones saca de la experiencia del pacto de gobierno?

Vivimos en un momento en el que los pactos son necesarios y muestran la pluralidad de nuestra sociedad. En 2019, Orpesa votó cambio. Me otorgó a mí la posición para dirigir los cuatro años de legislatura, pero no pudo ser y cedí dos para que se hiciera real el cambio y saliésemos de ese estado en el que nos tenía sumidos el PP.

¿Qué logros destacaría?

Aparte de los ya mencionados, las obras para reabrir el Casal Jove, la próxima mejora de la plaza España, el aumento de la partida en Servicios Sociales y la incorporación de Cruz Roja. La importancia a la cultura con una agenda continua. El trabajo en la pandemia y ayudas para empresarios y autónomos. Nuestro trabajo a pie de calle. Somos un grupo cercano y lo saben apreciar, con políticas centradas en las personas.

¿Qué ‘espinita’ se le queda?

El no poder cerrar el ciclo de los cuatro años como alcaldesa y mostrar los logros por los que llevo dos trabajando. Además que de los 24 meses en la alcaldía solo he estado ocho sin la pandemia. Creo que la gente entiende que la administración y sus plazos son largos y que mucho de lo que se hará en estos próximos dos años será fruto de mis dos años como alcaldesa.

La nueva biblioteca está siendo una actuación que se está enquistando... ¿Qué solución tienen?

Ha sufrido complicaciones por la empresa y estamos trabajando para que se finalice cuanto antes.

¿Cómo ha sido gestionar una pandemia de estas características en su primer mandato?

Fue un shock. De repente, nos encontramos con un estado de alarma que nos limitaba y paralizaba el país entero. Apenas nueve meses después de mi llegada a la alcaldía, estábamos frente a mucha incertidumbre. Nos recompusimos y como en cada acto de mi vida, con esfuerzo, trabajo y dedicación tiré hacia delante y lo hicimos todo lo bien que pudimos. Reforzamos los servicios sociales y con ayuda de Cruz Roja, Cáritas, Centro Cristiano y voluntarios hicimos grandes acciones. Pusimos en marcha un plan de choque, repartimos medicamentos a los vulnerables, mascarillas y alimentos a las familias.

¿Cuáles son sus metas en estos últimos dos años pendientes?

El inicio de las obras de la residencia para la Tercera Edad, el centro de salud y también el arranque de la piscina municipal. Además, queremos conocer los resultados del estudio que se hará del litoral para conocer qué soluciones aplicar para que una de nuestras principales fuentes de riqueza, las playas, sigan siéndolo. Y, como no podía ser de otra manera, seguir trabajando en el polígono para atraer a nuevas empresas y así tener ofertas de trabajo en nuestro municipio.

¿Qué prioridades tendrá desde su Concejalía de Urbanismo?

Seguir trabajando en la modificación del PGOU y así ir hacia un modelo de desarrollo urbanístico real y comprometido con el medio ambiente. Continuaremos con la inversión en el polígono industrial. Además, seguiremos con la finalización del Barranquet, necesario por seguridad y para que mejore la imagen de la zona. Acometer las obras para llevar el agua a la zona sur del municipio, finalizar la urbanización de la Colomera o continuar mejorando la zona de Les Amplàries, además de seguir con los planes ya empezados.

¿Desea continuar en la política?

Es bonita aunque muy sacrificada. La entiendo como una herramienta para cambiar la sociedad. Sí que quiero continuar mi proyecto municipalista y, por tanto, con mis vecinos, esto no ha hecho nada más que empezar. Todo en la vida tiene momentos. Ahora estoy donde debo y donde quiero estar.