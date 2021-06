No habrá, de momento, Superliga de fútbol, pero sí de toros en Burriana. Con ese símil balompédico ha dado conocer Satine este lunes el ambicioso cartel que ha cerrado, en el que la última incorporación es el 72 de Miura, al que hay que sumar el 83 de Victorino y el 14 de Cuadri, que ya fueron anunciados con anterioridad. Tres astados que superan incluso el listón que dejaron tras el fenómeno Nubarrón, que alcanzó popularidad nacional en septiembre del año 2019.

"Nunca jamás ha habido un cartel así, y menos tres toros limpios de las tres ganaderías más emblemáticas", explican desde Satine, quien pone en valor que cada astado personifica y representa a la perfección "la morfología" de cada hierro.

Solo habrá toros si son en la calle

La previsión inicial de la empresa es realizar los festejos en el popular Dia del Bou, dentro las fiestas patronales de la Misericòrdia, que son del 3 al 12 de septiembre. No obstante, como su intención es que los actos taurinos sean bous al carrer y no en una plaza portátil, la evolución de la pandemia determinará la fecha final. "Solo habrá toros si son por las calles, al aire libre. No queremos que sean en un recinto cerrado, por lo que si no pueden ser al carrer, esperaremos a cuando las autoridades sanitarias lo permitan", afirman desde la empresa.

Así, los tres toros, definidos con las hechuras que marca cada una de las tres ganaderías elegidas, formarán parte del que esperan que sea "un acontecimiento único", acompañado por una serie de actividades culturales y festivas que confían pueda unirse a la esperada inauguración del Museu del Bou.

Aplazar la apertura del recinto, más que posible

Aunque aseguran que harán "todo lo posible" para que esa inauguración del Museu del Bou sea en septiembre, coincidiendo con las fiestas, reconocen que será "complicado" que el recinto ya esté listo para entonces.

El motivo principal es que la adquisición íntegra del Museo Taurino de Jerez ha provocado una reubicación completa del contenido que lucirá el espacio, situado en el edificio que ocupaba la antigua discoteca Yucas, de modo que, puntualizan, es "muy posible" que haya que retrasar la inauguración del museo.