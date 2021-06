Hace cuatro años, la fuerte nevada que tuvo lugar en enero del 2017 arrasó miles de pinos en la zona del Agua Mala, en Torás. Pese a las continuas reivindicaciones del Ayuntamiento para retirar los árboles, lo cierto es que, casi un lustro después, este pulmón del Alto Palancia continúa igual, inundado de troncos muertos y siendo un «polvorín» para el fuego, ya que la Conselleria de Agricultura y Desarrollo Rural (el suelo del bosque es del consistorio, pero los pinos como tal son propiedad de la Generalitat, tras un consorcio que firmaron con el Gobierno hace más de medio siglo) aún no ha retirado los árboles.

Así lo denuncia el alcalde de esta localidad de 232 habitantes, Carlos del Río (PP), quien afirma sentirse «decepcionado» porque han pasado cuatro años y la administración autonómica «aún no ha tocado nada». La situación, de la que se hizo eco Mediterráneo el verano pasado, es incluso «peor» que entonces, advierte, porque al llevar tantos años a la intemperie, «la madera está podrida y ya no compensa comercializarla», por lo que lamenta que haya pasado demasiado tiempo y cree que hubieran tenido que darle «un tratamiento industrial» desde el principio.

Más allá de ser, en muchos tramos, un cementerio de pinos, el peligro principal del bosque es que esa acumulación de troncos secos puede ser un foco para el fuego, más aún en un verano que se presenta con un riesgo extremo de incendios. «Da pánico verlo. Es una pena que no hayan destinado el dinero suficiente en este monte. Una chispa o un rayo puede crear una maleza y afectar prácticamente a todo el término municipal, luego todo serán lamentos», avisa Del Río, quien reprocha «el nulo interés» y la «dejadez» de Conselleria: «Nos hemos sentido abandonados, no nos han dado ninguna respuesta ni ninguna solución».

¿Que les cedan la propiedad?

El alcalde, que pasó ayer por La Panderola, de Medi TV, no considera que lograr la propiedad de los pinos para así acometer la limpieza el Ayuntamiento sea una opción viable. «Somos un pueblo muy pequeño y lo que hay que invertir en el bosque no es poco. Ya me gustaría tener el dinero para hacerlo», opina. De hecho, comenta que más de un particular ha ido durante estos años a quitar los pinos por su cuenta, pero no lo recomienda al «estar fuera de la ley».