Vinaròs vivió ayer una intensa jornada de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere, que concluyen el próximo 29 de junio. La jornada se inició muy marinera, con el open de pesca y la 12ª Regata Cruceros de fiestas organizados por el Club Nàutic Vinaròs. Las entidades sociales y deportivas también cobraron protagonismo. En la Penya Barça se organizó un concurso de dibujo por la mañana y teatro de títeres por la tarde para el público infantil, mientras el Club Patinatge Artístic celebró un festival de verano en el pabellón polideportivo .

También fue momento para la música, con el tradicional concierto de los festejos en la carpa del Atlántico a cargo de la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical La Alianza o el musical familiar de Gisela, la voz de Disney en el Vinaròs Arena de la plaza de toros. Por la noche, el grupo Delaporte actuó en la carpa del puerto.

El teatro fue otra de las opciones para disfrutar ayer en familia. En la carpa de la Mediterrània, el escenario Festetes acogió la función Oníricus de La Troupe Malabo; y en el auditorio municipal se repitió la obra de teatro On Tour, del grupo local Els Figurants. Pero sin duda, uno de los actos más tradicionales y esperados de ayer fue la plantada de los nanos i gegants en la plaza del ayuntamiento, que se realizó durante toda la mañana. La colla de Nanos i Gegants ya estuvo el viernes en el centro de día de la tercera edad, acercándoles a los usuarios un poquito de lo más tradicional de estas fiestas. Y ayer, el público familiar que pudo ver la plantada en la plaza Parroquial pudo tocarlos y hacerse fotografías con ellos. No hubo este año pasacalles al no estar permitida esta actividad.

Actos para hoy

El programa seguirá hoy con la actuación de Numa Music en la carpa del Atlántico, un torneo mixto de voley playa o los conciertos de fiestas a cargo de la orquesta de la Sociedad Musical La Alianza, y el de Kiko Veneno, a medianoche. Desde el consistorio invitan a la ciudadanía a disfrutar de las fiestas «desde la responsabilidad y el civismo» con la vista puesta en poder recuperar la normalidad en la pandemia.