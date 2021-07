Que los cotos privados se impliquen más y también se preocupen por luchar contra la sarna, no solo por lo que les pueda afectar económicamente a nivel particular, sino por lo mucho que hay en juego para el sector en el conjunto de la provincia si no logran controlar a tiempo la expansión de la enfermedad. Es la petición que lanzan las sociedades de cazadores del interior de Castellón, sobre todo de l’Alt Maestrat y Els Ports, que, como publicó Mediterráneo, se ofrecen a colaborar para combatir el avance de la patología, para lo que ven fundamental detener la proliferación y la concesión de cotos privados.

Uno de los colectivos que defienden esta tesis es la agrupación de Benassal, cuyo presidente, Jorge Badal, critica la «falta de compromiso» de las compañías frente a la lucha antisarna. «Las empresas gestoras de cotos privados solo miran de cuidar a los ejemplares machos, pues son los que dan mayor rendimiento económico», comenta.

De hecho, la necesidad de que las entidades que explotan estas parcelas privadas se involucren más es algo que también remarca la Conselleria de Agricultura y Desarrollo Rural, que ya dejó caer, como recogió este periódico, que «no existe la suficiente implicación por parte de los titulares de estos cotos», lamentan desde el departamento que encabeza Mireia Mollà.

Carta conjunta

Con ese objetivo, diez sociedades de caza de la provincia se unieron para enviar una carta conjunta a la consellera del área, en la que reclaman parar los procesos de privatización, además de solicitar «una moratoria en los permisos para segregar parcelas de los cotos tradicionales», recogían.

Los cazadores populares, conscientes de que son los que pisan el territorio cada día y los que en consecuencia mejor pueden ayudar a los agentes ambientales a conservar las especies y limpiar el monte de forma continua, se quejan de que la lucha contra la sarna tenga que recaer únicamente sobre sus hombros. Un ejemplo es que los cazadores de Benassal han contratado con su dinero a un guarda de caza. «Nosotros tenemos otros trabajos, no podemos estar todo el día en el monte, por lo que es Conselleria la que debería dotar de personal para que encargarse del reparto del pienso, abatir los animales enfermos y sacar las muestras. Solos no damos abasto», advierten.

Una distribución de pienso medicalizado que, para más inri, en la última remesa enviada por la Generalitat, ha llegado «caducado», lo que supone tener que suspender el reparto. «Es inaudito, no nos podemos permitir esto porque estamos dando más ventaja a la enfermedad», puntualiza Badal.

Una de las excepciones de cotos privados que sí han mostrado su implicación es el que regenta Alejo Sopeña en Morella, que asegura que tiene «una solución eficaz al 200%» para poner fin a la patología. Desde Conselleria aseguraron ayer que «desconocen este caso» y remarcan que «debe contar con un aval y un contraste científico».