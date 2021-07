Desde que el 8 de junio se iniciara de manera oficial la campaña estival, el servicio de vigilancia y socorrismo de las playas de Nules ha estado prestándose sin suministro eléctrico. Las dos postas habilitadas por la empresa concesionaria no tenían luz, lo que generaba problemas de comunicación entre los trabajadores distribuidos por la playa, de riesgos laborales y de atención a la ciudadanía. Cuatro semanas después, el mismo día en que Mediterráneo se ha interesado por las razones de este retraso, realizando las consultas a las partes implicadas, y los socorristas han hecho público su malestar, se ha autorizado la conexión y desde esta misma tarde ya tienen suministro.

Sin luz, las antenas de comunicación interna y con Salvamento Marítimo no funcionaban, ni podían cargar los walkie talkies que utilizan los socorristas, se los llevaban a casa para hacerlo. Tampoco iba el aire acondicionado de la zona de curas, lo que la hacía impracticable en horas de calor, ni podían calentar el agua que, por ejemplo, hace falta para atender picaduras de araña y los trabajadores no podían conservar a una temperatura idónea los alimentos y el agua que consumen cada jornada. Después de tantos días sin que se subsanara esta circunstancia, hoy habían querido visibilizar su malestar, trabajando sin el uniforme habitual del servicio.

A la hora de buscar una explicación a esta circunstancia, parece ser que tiene que ver con no haber iniciado los trámites de solicitud con la antelación suficiente. El alcalde, David García, ha confirmado hoy mismo que la petición se trasladó a Iberdrola el 27 de mayo, 11 días antes del inicio de la campaña estival. El propio García, que señala que son cuestiones técnicas de tramitación que él desconoce, tras preguntar a la empresa eléctrica, ha explicado que «están dentro de los plazos legales» establecidos para formalizar el suministro. Después de cuatro semanas, casualmente, cuando esta mañana el coordinador de la empresa que gestiona el servicio de playas ha comunicado a la Policía Local que iban a visibilizar su protesta sin llevar el uniforme, junto a las consultas de este periódico, han agilizado la resolución de la incidencia.

No es la primera vez

El alcalde reconoce que no es la primera vez que la luz no está lista para el inicio de la temporada de playas. «Un verano tuvo que instalarse un grupo electrógeno, con las consiguientes molestias para los vecinos», extremo que confirmó la empresa que presta el servicio este año, desde donde remarcan que el resto de instalaciones estaban habilitados en tiempo y forma. Incluso la instalación eléctrica estaba preparada y solo era cuestión de completar el proceso burocrático para dar la luz.

Para contextualizar la importancia de carecer de suministro, explican que el pasado fin de semana hubo una incidencia con una embarcación que había perdido el control del timón justo frente a la playa de Nules. Al no existir conexión con Salvamento Marítimo, al no estar operativa la antena, se complicó una intervención que podría haber sido más sencilla. También remarcan que en los días de mucho viento, el sistema de intercomunicación que utilizan los socorristas prácticamente no sirve sin la antena de amplificación instalada en las postas, inutilizada ahora por no poderse conectar.

Pese a estas dificultades, el servicio se ha realizado cada día de acuerdo con el contrato establecido, ampliado hoy, inicio de la temporada alta, con más socorristas por punto de vigilancia.