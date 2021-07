El Ayuntamiento de Burriana aprobó ayer el gasto extra por el refuerzo de desinfección debido al covid correspondiente al contrato de servicio de limpieza de los colegios, piscina municipal cubierta y dependencias municipales. Fue uno de los puntos incluidos en la orden del día del pleno ordinario del mes de julio que ratificó la aportación total de 35.228 euros para asumir las horas adicionales de la empresa adjudicataria.

Se trata del trabajo extra realizado en el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 21 de junio de este año y que fue una de las mejoras negociadas durante el año pasado con la mercantil encargada del servicio para poder garantizar la máxima higiene en los centros educativos e instalaciones públicas locales en el marco de la crisis sanitaria pandémica.

Urbanismo

También salió adelante por mayoría la solicitud de adhesión a la Agència Valenciana de Protecció del Territori, que implicará delegar en la entidad la competencia exclusiva en materia de disciplina urbanística en suelo no urbanizable del municipio.

El concejal de Urbanismo, Bruno Arnandis, explicó que la transferencia de las obligaciones para tramitar expedientes de infracción «resultará una herramienta muy favorable para aligerar la carga de los técnicos municipales de la sección de Urbanismo».

No obstante, la propuesta no contó con los apoyos de los grupos de la oposición, que transmitieron sus dudas acerca de si es del todo acertado delegar esta responsabilidad en otra administración. Al respecto, manifestaron que la solución más acertada hubiera sido dotar de más personal al departamento y no contribuir, según calificaron, a lo que parece un «chiringuito más» del Consell.