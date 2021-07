Almassora prepara novedades en las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Roser. Los vecinos y visitantes podrán disfrutar de un mesón de la tapa en los próximos festejos de octubre. El Ayuntamiento ya trabaja en los preparativos de esa semana grande con la «esperanza» de poder llevar a cabo un programa de actos «acorde a las circunstancias sanitarias existentes en ese momento». Por ello, empieza la cuenta atrás para desarrollar estas celebraciones, tras la obligada suspensión de las anteriores fiestas por el covid-19, y retoma una ronda de reuniones con los diferentes colectivos y asociaciones locales, como comerciantes y hosteleros con el fin de apoyar a estos sectores, entre los más afectados por las restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus.

Para ello, la concejala de Fiestas, Isladis Falcó, trasladó la propuesta a la asociación de profesionales y comerciantes Aproca y a hosteleros locales para comentar la posibilidad de crear este recinto gastronómico en la explanada que ocuparon los barracones del Regina Violant, en la parte de atrás de la piscina municipal.

Una decena de hosteleros ya han dado su visto bueno a la iniciativa del Ayuntamiento, si bien para acabar de perfilar todos los detalles y explicar este proyecto a aquellos establecimientos que todavía no son conocedores del mismo, Fiestas ha convocado una nueva reunión el día 19 de este mes para tratar de cerrar los días en los que estará operativo, así como el precio de la tapa y bebida.

Por su parte, la alcaldesa, Merche Galí, destacó que se trata de «una propuesta conjunta de Fiestas y Comercio para aprovechar la semana del Roser para apoyar al sector».

No en vano, el consistorio confía en poder vivir con mayor normalidad las fiestas de octubre después de que el covid impidiera celebrar por segunda vez también las de Santa Quitèria. De hecho, por segundo año los vecinos no pudieron celebrar romería ni tampoco una tornà al uso, pero ello no impidió a quienes sienten devoción por Santa Quitèria acercarse hasta su iglesia para verla, ya que la patrona de Almassora recorrió los templos del municipio antes de regresar a su ermita.

Respecto a los actos taurinos, el Ayuntamiento que preside Galí fue uno de los primeros en crear, el pasado marzo, una comisión para establecer un protocolo de seguridad frente al coronavirus y poder retomar los bous al carrer en octubre, siempre que la autoridad sanitaria lo permita.