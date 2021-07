La alcaldesa de Almassora, Merche Galí, ha recibido este jueves en Madrid la distinción que acredita al municipio como ciudad atractiva para la inversión. El acto, impulsado desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y el Grupo PGS, encumbra a Almassora como única localidad de la provincia en la red ‘Invest in cities’ 2021, que recoge a 20 municipios españoles con potencial inversor.

El evento ha arrancado a las 13 horas con las intervenciones del presidente de la entidad, Gerardo Cuerva, y el presidente de Grupo PGS, Pablo Gimeno, así como la presentación de la red 2021 a cargo de su directora Laura Nistal. A continuación, los 19 municipios que integran la red en este ejercicio han recibido el distintivo en la cumbre celebrada en la sede de CEPYME con todas las medidas de seguridad contra el coronavirus.

La agrupación de pymes reconoce así el esfuerzo de Almassora por mejorar sus accesos y conexiones con los núcleos industriales, el impulso inversor a través de los fondos europeos FEDER y las ventajas fiscales en apoyo de la eficiencia energética, además del esfuerzo por la digitalización de la administración y la modernización de áreas industriales.

Tal como ha destacado la alcaldesa, la inclusión en esta red de municipios españoles pondrá a disposición de potenciales inversores los mejores proyectos empresariales y ofrecerá consultoría gratuita a las empresas locales para la atracción de inversión. “Damos un paso más en nuestra voluntad de atraer a emprendedores a nuestros polígonos, para los que tenemos proyectos de futuro”, según la primera edil.

La inclusión de Almassora en esta cuarta edición de Invest in Cities, ha recordado Galí, “no es fruto de la casualidad, sino de los contactos mantenidos y las reuniones de trabajo encaminadas a poner en valor nuestro potencial y las herramientas disponibles para atraer a inversores, que no quedarán en meras intenciones, sino en prácticas realistas para transformar su capital en negocio y trabajo”.

En este sentido, entrar a formar parte de la red pondrá a disposición del tejido empresarial el Plan Vive, un programa urgente de captación exprés de liquidez para pymes y autónomos ante la crisis de la covid-19. Además, esta iniciativa celebrará cuatro foros sectoriales en formato webinar este año en torno a áreas económicas como la logística, la industria, la innovación, el sector agro o el turismo y concluirá en diciembre con la gran Cumbre nacional que se celebrará en Madrid.