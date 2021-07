Con el curso 2020-2021 recién finalizado, la AMPA del IES Gilabert de Centelles de Nules ha mostrado públicamente su malestar por una circunstancia que va a afectar al inicio del próximo: el centro va a quedarse sin cantina.

Lo cierto es que, como confirmaron desde la Conselleria de Educación, el problema no es que se elimine este servicio, sino que, una vez finalizada la adjudicación anterior y todos los periodos de prórroga legalmente establecidos, no queda más remedio que iniciar una nueva licitación para determinar su gestión. Aunque, como lamentan desde el centro, esta tramitación no se ha hecho con la suficiente previsión y, como desde el departamento que dirige Vicent Marzà avanzan, el proceso no habrá concluido en septiembre.

En la misma circunstancia que el IES de Nules se encuentra el de Orpesa, razón por la cual, como confirman desde la AMPA del Gilabert de Centelles, la FAMPA Penyagolosa ha decidido mediar ante la Generalitat para solicitar que el procedimiento se realice con carácter de urgencia, una opción existente en la Administración.

Importante afección

La AMPA de Nules considera que no es una cuestión baladí en un instituto con más de 1.400 alumnos, con turnos de mañana y tarde, donde «solo en los almuerzos se sirven casi 100 bocadillos», aparte de las comidas de docentes y alumnado diarias, que no pueden ser sustituidas «de forma saludable» por máquinas de vending.

Educación afirma que hasta que se concrete la adjudicación, pondrán al acceso de estudiantes y profesores un microondas y una nevera en la misma cafetería, para que puedan darle uso. Para las familias, resultaría más efectivo acelerar la burocracia y lograr una adjudicación estival.