Aunque la actual legislatura apenas acaba de llegar a su ecuador, la alcaldesa de Almassora, Merche Galí, ya otea en el horizonte las elecciones del 2023. Con la vista «siempre puesta en el futuro», como ella misma se caracteriza, la líder socialista confesó este jueves que se presentará a la reelección para seguir al frente del Ayuntamiento durante el próximo mandato.

Así lo aseguró en una entrevista para La Panderola, el magacín estrella de Medi TV, donde la dirigente se sinceró con Loles García y no ocultó que la labor que desempeña ahora mismo de «poder trabajar para los vecinos» le encanta. «Pongo todo el alma en eso. Veo que obtenemos resultados y para mí eso ya es bastante recompensa. Si los militantes de mi partido vuelven a darme la confianza, en estos momentos me gustaría mucho poder continuar este proyecto y acabar todos los hitos que me he planteado como objetivo para Almassora», destaca.

Por ello, Galí adelanta que durante los dos años que restan hasta la próxima cita con las urnas queda «mucho codo» y «mucha campaña» para explicar a los residentes por qué es importante que sigan apostando por la candidatura socialista que encabeza y encabezará. «Queremos seguir sumando esfuerzos y seguir poniendo a Almassora en el futuro», reivindica la mandataria del PSPV-PSOE, que actualmente comparte equipo de gobierno con Ciudadanos.

Compraventa y no expropiación

La alcaldesa aprovechó la entrevista para hacer balance de la actualidad municipal y puso en valor la reciente reunión con los propietarios para iniciar el proceso de adquisición de los terrenos cara a alzar la pantalla verde del Serrallo. Un proceso que reiteró que intentará que sea «lo más consensuado posible» con los dueños de las parcelas para que la operación sea «una compraventa y no una expropiación».

"Me gustaría mucho poder continuar este proyecto y acabar todos los hitos que me he planteado como objetivo" Merche Galí - Alcaldesa de Almassora

A juicio de la primera edila, se trata de una barrera vegetal que «eliminará el 99% de la vista del polígono del Serrallo». Además, será «un pulmón verde», ya que permitirá contrarrestar todas las partículas contaminantes de las empresas, y reivindicó que también «insonorizará todo el ruido».

Primera bandera azul

Galí también hizo hincapié en el encuentro con la cadena en la importancia que supone que Almassora haya conseguido su primera bandera azul. Para ella, el distintivo que luce la playa de Benafelí es fruto del «trabajo de mucho tiempo» y detalla dos «bazas claves» para lograr el reconocimiento: «la buena calidad del agua y el esfuerzo por renaturalizar los arenales».