La vida de Fátima desde diciembre es un auténtico sube y baja de emociones extremas. De temer por su vida y la de su hija, a alumbrar a una preciosa niña. Y es que esta vecina de Vinaròs fue ingresada el pasado 10 de diciembre en el Hospital Comarcal de Vinaròs, pasando 24 días en la UCI. “Que salvara la vida fue casi un milagro”, asume su marido, Imad, que recuerda aquellos días como una auténtica pesadilla: “Me hubiera cambiado por ella con los ojos cerrados. Cada día esperaba que llegara la llamada que me confirmara que estaba bien, pero las horas se me pasaban como una eternidad porque el desenlace hubiera podido ser otro”.

Por fortuna, Fátima pudo salvar su vida gracias al trabajo de los sanitarios a los que estará “eternamente agradecida”, y a su fuerza interior que permitió que esta joven de 32 años alumbrara meses más tarde a su tercera hija, Almas. “Estaba embarazada de tres meses y me lo pasé fatal. Desde que aparecieron los primeros síntomas hasta ingresar en la UCI todo fue muy rápido”, asume en todo un aviso para los jóvenes en plena quinta ola de coronavirus.

Mientras Fátima se encontraba ingresada en el hospital, su esposo Imad cuidaba de sus dos hijas y relata de la siguiente forma ese calvario: “De pensar que podía perder a mi mujer y a mi bebé pensaba que me iba a perder hasta yo”. Por suerte el marido de Fátima confirma que lo peor ya ha pasado, aunque su esposa mantiene alguna secuela de este paso por el hospital: “Aún noto la voz, me canso más, he perdido fuerza. No estoy al cien por cien”.

Fátima cree que contrajo el coronavirus en el trabajo y de los cuatro miembros de la familia de entonces dos fueron positivo y su marido, Imad, y su hija, dieron negativo tras someterse a las correspondientes pruebas PCR. “Muchos como ella han fallecido, así que solo podemos dar gracias”, asume Imad, que vio el pasado 2 de junio cómo nacía su tercera hija, Almas, tras disfrutar el 1 de enero del ‘segundo nacimiento’ de su esposa tras superar el coronavirus.

Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para contar un testimonio relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si os es más cómodo vía whatsapp, en el número de teléfono 680558577.