Burriana y Benicarló siguen adelante con la apuesta firme de celebrar Fallas este año. Pese a las reticencias mostradas por el president de la Generalitat, Ximo Puig, en referencia a las de València que están previstas para dentro de poco más de un mes, la elección de fecha en octubre de ambos municipios falleros aleja la duda que planea en la capital del Turia.

La alcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont, reiteró su confianza en que así sea, alegando que «mi opinión particular es que si seguimos este ritmo en la vacunación no hay problema para la realización de las Fallas en octubre». No obstante, apeló a la prudencia, ya que, en estos momentos, «la incidencia está disparada en 550 casos por 100.000 habitantes» y la localidad ha sido incluida en el toque de queda, con lo que estimó que «tenemos que esperar y valorar semana a semana la situación según lo comuniquen desde Sanitat».

Respecto a la restricción de la movilidad nocturna, Safont valoró la medida como «adecuada» para doblegar la quinta ola.

La cremà, "sí o sí"

Durante el habitual encuentro telemático con los medios, la alcaldesa se expresó con rotundidad acerca de los actos que estarían permitidos en el caso de que los contagios continuaran al alza. Incidió en que «los monumentos se tienen que quemar en octubre, pero de qué manera tendremos que esperar a ver qué pasa».

Cabe recordar que desde la suspensión de las fiestas josefinas en marzo del 2019, los ninots de las 19 comisiones de la ciudad permanecen almacenados a la espera de quemarlos, un momento que esperan con ansia los artistas y los establecimientos tradicionales, muy afectados por la crisis económica del coronavirus.

Por su parte, el edil de Fiestas y Fallas de Benicarló, Pedro Manchón, sigue la línea de Safont. «La celebración de nuestras Fallas está prevista entre el 8 y el 12 de octubre, pero tenemos pendiente una reunión con las comisiones falleras, que impulsan la plantà de los monumentos, y estamos a la espera. Como hay margen de tiempo, todo depende de cómo evolucione la situación de la pandemia del covid». Informa Adriana López.