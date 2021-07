El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado con los votos favorables de PSPV-PSOE, TSV, Compromís, C’s y el edil no adscrito y el voto en contra de PP y PVI una modificación presupuestaria por un importe de 266.150 euros con cargo al remanente de tesorería del 2020 para completar diferentes partidas hasta final de año, especialmente en actos culturales, mantenimiento de instalaciones deportivas, actos festivos y asfaltado de calles, entre otras.

La concejala de Hacienda, María Cano, explicó que esta modificación se ha realizado para suplementar hasta la conclusión de este año estas diferentes áreas con vistas a una evolución positiva de la pandemia. PP y Pvi se mostraron contrarios a esta modificación presupuestaria, coincidiendo en que el suplemento de muchas de estas partidas es innecesario en este momento y que hay prioridades más urgentes.

Maria Dolores Miralles (PVI), argumentó que el presupuesto entró en vigor hace tan solo tres meses y que ya advirtieron que había partidas económicamente infradotadas. “Normalmente apoyamos este tipo de modificaciones en el presupuesto, pero en este caso se suplementan partidas que consideramos que no son prioritarias en este momento. Vemos bien algunas de ellas, pero es excesivo en este momento el fuerte incremento de gasto en programas culturales. Ya habían presupuestados 30.000 euros para actos de este tipo y 20.000 para el Festival de Artes Escénicas, que posteriormente y por decreto de alcaldía se incrementó en otros 16.000 euros, y ahora prácticamente se doblan estas cantidades. En un año difícil por la pandemia, habremos gastado en cultura 130.000 euros, cantidad que supera por mucho una a años anteriores y que consideramos un despilfarro entre otras cosas porque no han sido capaces ni de rebajar impuestos a los ciudadanos”, señaló.

Por su parte, Juan Amat (PP) indicó que “es una obviedad que disponen de más recursos de los que ha tenido el Ayuntamiento en los últimos años y mostramos nuestra disconformidad con la forma que tienen de gastarlos”. Amat reprochó al alcalde, Guillem Alsina que “con la que está cayendo esta modificación presupuestaria que plantea no es asumible para el conjunto común de los vinarocenses, porque muchos de ellos lo están pasando mal y ustedes plantean que gran parte de los recursos vayan destinados a cultura. Creo que son unas prioridades rotundamente equivocadas. No hay más que pasear por Vinaròs para ver todas las carencias y necesidades perentorias que la ciudad tiene, y en esta modificación presupuestaria no han planteado nada para dar soluciones y evidencian su falta de conciencia social”.

Cano contestó que muchos de estos actos culturales están subvencionados por la Generalitat y que por ello el gasto será finalmente menor para el Ayuntamiento, argumento que también avaló la concejala de Cultura, Anna Fibla, que dijo que el consistorio tiene que tener previsto este dinero que luego será devuelto por la administración autonómica en gran parte. “La mayoría de los actos culturales llegan al 60% de subvención por parte de la Generalitat, pero antes tenemos que abonarlos, y también ha que tener en cuenta la recaudación que tendremos de estos actos. Es importante que la cultura tenga unas partidas importantes en el presupuesto, pero no es un incremento tan elevado como para que se crea que no se está gestionando bien la concejalía ni se trata de un despilfarro”, indicó.

El alcalde, Guillem Alsina, cerró el turno de intervenciones mostrando cifras del asfaltado de calles del equipo de gobierno actual y anterior y comparándolo con el gobierno del PP. “En seis años de este equipo de gobierno se han asfaltado 126.000 metros cuadrados y durante los 4 años del PP tan solo 39.000”, indicó, añadiendo que muchas de las calles son de las costas norte, sur y ermita. También criticó que Amat criticara que el equipo de gobierno no tiene conciencia social. “Cualquier anualidad de nuestro gobierno supera con mucha diferencia la del gobierno del PP de Vinaròs”, concluyó.