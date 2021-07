Los ondenses podrán disfrutar de una programación cultural de primer nivel para la semana de Fira d’Onda, del 23 al 31 de octubre, con cuatro espectáculos teatrales y tres conciertos musicales que contarán con la banda sonora de las sociedades locales.

Así, el teatro Mónaco acogerá las obras musicales ‘Mulán’, ‘La Revoltosa’, ‘Mi querida Maribel’ y la comedia ‘Por los pelos’. También se celebrará en el auditorio de la calle Cervantes el concierto ‘Spanish Brass’ que contará con el acompañamiento musical de la Unión Musical Santa Cecilia (UMSCO). Por su parte, el recinto multiusos será el escenario de la actuación conjunta del conocido grupo ‘Seguridad Social’ y la Onda Big Band y, asimismo, del concierto sinfónico a cargo de la reputada cantante Cristina Ramos y la Sociedad Artístico Musical Vila d’Onda (SAMVO).

La teniente de alcalde responsable de Cultura y Fiestas, Maria Prades, ha presentado el cartel cultural y ha señalado que “los ondenses merecen disfrutar de una cultura segura para la semana de Fira con espectáculos de primer nivel, por eso desde el Ayuntamiento hemos trabajado de la mano de las sociedades locales para traer a los mejores artistas y cantantes”.

‘Mulán’

El musical ‘Mulán’ estrenará el ciclo con una sesión doble durante la tarde del 26 de octubre. Se trata de una obra para toda la familia que recupera la historia de Mulán, una chica valiente que rompe con el estereotipo de mujer que la sociedad le ha marcado, con un giro sorprendente y valores de los que aprender.

‘La Revoltosa’

El miércoles 27 se abrirá el telón para representar ‘La Revoltosa’, un sainete lírico de un acto, con libreto de José López Silva y Carlos Fernández Shaw, y música compuesta por el maestro Ruperto Chapí. Considerada junto con La verbena de la Paloma como una de las obras cumbre del género chico, es una de las piezas fundamentales en donde se aprecia la maestría del libreto y de la música.

‘Mi querida Maribel’

El jueves 28 será el turno de ‘Mi querida Maribel. 40 años después de su recordado idilio con Isabel Pantoja, el actor Máximo Valverde rinde homenaje a la que fuera su novia, interpretada por la actriz Eva Santamaría.

‘Por los pelos’

‘Por los pelos’, que se representará el viernes 29, es una comedia policíaca para morirse de risa: un asesinato con cuatro sospechosos y dos policías encerrados en una peluquería, en la que el público decide quién es el asesino. Cada día un final diferente para una obra que ya ha entrado en Libro Guiness de los Récords.

'Spanish Brass'

Con más de 30 años de trayectoria en el mundo de la música de cámara, ‘Spanish Brass’ es uno de los quintetos más dinámicos y consolidados del panorama musical español. Los ondenses tendrán la oportunidad de escucharlos, junto a la UMSCO, el sábado 31 de octubre.

Esta agrupación en 1996 obtuvo el Primer Premio del 6º Concurso Internacional para Quintetos de Metales en Francia, en 2017 recibió el I Premio Bankia al Talent Musical en la Comunitat Valenciana y, en 2019, el Premio Espai Ter de Torroella de Montgrí (Girona) y dos Premios Carles Santos. El premio más reciente ha sido en 2020 recibiendo el Premio Nacional de Música otorgado por el Ministerio de Cultura.

Cristina Ramos

Por su parte, el recinto multiusos recibirá el sábado 24 de octubre a la cantante española de rock y ópera Cristina Ramos acompañada por la SAMVO. Cristina es conocida por ser ganadora de Talent Shows de televisión como la séptima temporada de La voz (México) y la primera edición de Got Talent España. Es una de las 5 artistas del top 5 de America's Got Talent the Champions que se emitió en la NBC y que reunió a los mejores artistas de los 15 años de historia del programa en sus más de 50 versiones en el mundo. Fue además el botón dorado de David Foster en el World's Got Talent de China y entre 2020 y 2021 participa en la octava temporada de Tu cara me suena.

‘Seguridad Social’

Por último, el sábado 31 cerrará la programación el conocido grupo español ‘Seguridad Social’, que actuará junto a la Onda Big Band. La banda es un referente dentro de la Movida de los 80 y del rock español. Entre sus canciones más conocidas están ‘Chiquilla’, ‘Comerranas’ y ‘Quiero tener tu presencia’.

En septiembre se anunciará la venta de entradas a través de los canales oficiales de todos los espectáculos, que quedarán supeditados a las restricciones sanitarias del momento.