Las fiestas patronales de la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo de la Vall d’Uixó no tendrán toros en octubre en una plaza portátil. Esta posibilidad, que les permitiría organizar actos taurinos de mantenerse las actuales circunstancias y restricciones dentro de tres meses, está descartada desde el principio, porque la consideran inviable teniendo en cuenta las características de la organización.

El presidente de la comisión, Juanma Sánchez, explicó que un recinto cerrado con limitación de aforo apenas tendría capacidad para acoger a los abonados y a los miembros de la comisión, y ya no podrían entrar más aficionados, de ahí ni siquiera contemplen esa posibilidad. Como otros festejos del último trimestre del año, fían el inmunidad de citas de 'bous al carrer' a la inmunidad por las vacunas y la flexibilización de las medidas restrictivas vigentes ahora.

La comisión no quiere improvisar, y por eso recientemente han hecho un viaje para "mirar toros". A pesar de que no han comprado ninguno, sí que tienen el dinero reservado y los ejemplares escogidos para que, si tiene que ser a última hora y existe autorización de la Generalitat, poder incluir en su programa los actos taurinos.

Porque en la Sagrada Familia ya trabajan en el programa de fiestas de este año, que se limitará a "todo lo que nos dejen hacer". Su intención es que las propuestas religiosas --tres procesiones, una ofrenda y la romería a la ermita de los patronos-- puedan celebrarse durante la primera quincena de octubre. También estudian la posibilidad de convocar alguna prueba deportiva, como una carrera de montaña, y en el aspecto cultural, ofrecer un concierto de la banda del Centro Instructivo de Arte y Cultura (CIAC) o la actuación de una orquesta, "con el público sentado" y los protocolos de seguridad anticovid establecidos.

Todos estos aspectos los definirán las próximas semanas, tras plantear sus intenciones al Ayuntamiento, para poder cerrar la programación que, como novedad, incorporará una modificación del logotipo de las fiestas, que se dará a conocer en la presentación del libro con la agenda.

Lo que ya pueden confirmar es que no habrá reina, "al no ser todavía un año normal a causa de la pandemia del coronavirus". La elegida esperará hasta el año 2022.

Al festival taurino de la Federació de Festes le faltó más entrada

La alternativa de organizar actos taurinos en una plaza portátil no ha calado en la considerada como ‘capital del toro’. Solo la Federació de Festes, con la colaboración del Ayuntamiento, organizó un evento en junio, pero la venta de entradas no fue la esperada. Su intención era apoyar al sector ganadero, eso se consiguió. La organización fue eficaz y no huno contagios, pero la respuesta del público falló.

Otras celebraciones, como les Penyes en Festes, tenían claro que no iban a exhibir toros con una limitación de espectadores.