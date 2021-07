El Ayuntamiento de Moncofa ha adjudicado a Facsa, la empresa que se encarga del mantenimiento de la red de alcantarillado, el proyecto de renovación del colector más antiguo de la playa de Moncofa, con un presupuesto cercano a los 600.000 euros. Con toda probabilidad, las obras se iniciarán tras el verano, pues el tramo en cuestión se halla en uno de los viales más transitados del litoral.

"Estamos ante el proyecto más importante de los últimos años, económicamente hablando", señala el alcalde, Wences Alós. El nuevo colector se construirá en las calles Almirante Cervera y Peruga, y se trata de una obra de gran complejidad, por cuanto la misma se realiza en una zona muy próxima al mar, con un nivel freático muy elevado, lo que obliga a utilizar técnicas más costosas que las habituales.

La canalización, como explica Alós, arrancará en el tramo que se habilitó en el 2019, discurrirá hacia el Canal de Masbó que se encuentra a más de 1.000 metros de distancia, de los que en una primera fase se ejecutarán 400. Y en la siguiente, acabará la intervención en los últimos 600 metros.

El munícipe hace hincapié en que "al abarcar una longitud tan importante, se logra abaratar la actuación". "Por desgracia, en el pasado las distintas corporaciones no hicieron sus deberes y este es el principal motivo por el que la red de alcantarillado se encuentra en muy mal estado. Nuestra premisa al llegar al gobierno local en el 2015 no ha sido otra que invertir año tras año en la mejora de esta infraestructura y, a su vez, acometer acciones de mantenimiento, porque los proyectos no solo hay que ejecutarlos, sino que también hay que conservarlos, lo que no ocurrió antes del 2015", lamenta.

Durante los últimos años, la empresa Facsa ha llevado a cabo la reestructuración de conducciones de la red de alcantarillado, para dirigirlas hacia la nueva depuradora para ganar en efectividad.