La pasión por la música popular valenciana perdura también entre las nuevas generaciones. Un joven de Betxí de 16 años, Jorge Gumbau, vive enamorado de este estilo. Explica que "esta sana locura es por mi afición por mantener mis tradiciones y mi cultura. Además estas composiciones me conectan con mi tierra, aparte de que me entusiasman. No es una canción, es su historia".

Sus padres le dieron a conocer este tipo de melodías desde que tenía unos meses e, incluso, lo dormían con el sonido de la dolçaina. Cuando tenía tres años empezó a cantar y prefería escuchar folklore valencià al chupete.

Durante el confinamiento por el coronavirus, el joven apostó por grabarse y combinar el canto con instrumentos populares. Relata que "empecé a acompañar las canciones tradicionales con una pandereta de juguete típica de cantar villancicos".

Éxito en las redes

Gumbau resalta que "no me gustan las redes sociales", pero la publicación de sus primeros vídeos fue un éxito. "Mi intención no es ser influencer, sino difundir la cultura de mi pueblo", dice. A través de Instagram, sus trabajos se han viralizado, y han alcanzado 22.000 reproducciones.

Así pues, decidió apostar por ser cantaor y hacer conciertos en streaming , con gran afluencia de público. Cuando la situación sanitaria mejoró empezó a actuar en directo. "El pasado junio en el barrio de San Juan, en Betxí, y el 13 de agosto lo haré en Suera", dice.

Un sueño que está haciendo realidad con la ayuda de su familia. "Ahora estoy recorriendo pueblos para recopilar canciones y que no queden en el olvido. Esto es el principio de una larga lucha para recuperar las canciones de la terreta", explica. De hecho, ya ha iniciado esta recolecta sonora en Betxí, Onda y Suera.

Dar a conocer la cultura popular y mantenerla viva son algunos de los objetivos de Jorge, así como que este estilo llegué a todo el mundo para dar a conocer el patrimonio cultural de la música valenciana. Y otra de sus metas es llegar a ser como su ídolo: Pep Gimeno El Botifarra.