Las playas de Orpesa están muy cotizadas. Durante el periodo estival son cientos los turistas y residentes que se agolpan para tomar el sol sobre la arena o darse un chapuzón en el agua, pero los hay que pierden las formas para disfrutar de estos placeres veraniegos. En el vídeo que acompaña esta información, y que se ha viralizado en redes sociales, se puede observar cómo los bañistas emprenden a la carrera la lucha por hacerse con un puesto en primera línea de la playa Morro de Gos. “Son unas imágenes lamentables. Demuestra que la gente es un poco egoísta. Ya nos pasaba el año pasado y el anterior”, admite la alcaldesa de la localidad, Araceli de Moya.

La primera edil de la población recuerda que hace años “ya dejaban sombrillas, sillas y toallas extendidas a las 6.00 de la mañana”, pero para evitar esta bochornosa situación, pues tras esta maniobra regresaban a sus respectivos domicilios, prohibieron la práctica: “Hemos querido regular esta situación y ya no se puede entrar antes de las 9.00 a las playas porque no podíamos ni limpiar la arena. Entraban, ocupaban todo y se iban a dormir o desayunar”.

Por más medidas que se toman desde la corporación municipal, según la propia alcaldesa Araceli de Moya no se puede erradicar esta conducta: “Demuestra una ansiedad increíble por parte de la gente. No vamos a dejar que dejen abandonados los utensilios de playa y si tenemos que entrar para quitar sombrillas o sillas que no se usen, lo haremos porque no podemos dar esta imagen”.

La cabeza de lista de Ciudadanos en la población costera asegura que esta práctica “ha ido a más con el paso de los años”, e intentará poner remedio, pues encima en el presente año el espacio de arena en Morro de Gos es más reducido, pues Costas no ha dado permiso para reformar el espigón destrozado por el temporal Gloria hace año y medio: “Se lo hemos pedido por escrito y estamos esperando la autorización”.

